Deportes Baloncesto

Titanes empatan con Quisqueya en la cima del TBS San Pedro 2025

Por
Titanes empatan con Quisqueya en la cima del TBS San Pedro 2025

Raymer Santana, de los Correcaminos de Quisqueya, es defendido por Lisandro Berroa, de los Warriors México. / Fuente externa. / Archivo

San Pedro de Macorís.- Los clubes Correcaminos de Quisqueya y Titanes de Miramar igualaron en el primer lugar de la tabla de posiciones al continuar la serie regular del 43 Torneo de Baloncesto Superior de San Pedro de Macorís (TBS-SPM 2025), evento que se disputa por la Copa Banreservas y está dedicado al exjugador Ambioris Tejada e In Memoriam a Ramón Pérez Tolentino.

Los Correcaminos de Quisqueya lograron una victoria contundente 82-54 sobre el club Retiro 23 (0-4) en el polideportivo Rolando Ramírez, del Complejo Deportivo Tomasito Binet.

Alex Hernández encabezó la ofensiva con 20 puntos, seguido del refuerzo seibano Raymer Santana, quien aportó 14 tantos y ocho rebotes. Gabriel Berroa también anotó 14, y José Familia consiguió un doble-doble de 11 unidades y 10 capturas.

También te puede interesar:

Daniel Axel brilla y lleva a Consuelo a la victoria en el TBS-SPM 2025

Por los derrotados, Brandon Williams marcó 16 puntos, Miguel Sosa 12, y Yosel Pérez agregó ocho con 15 rebotes.

Faustino define triunfo de Miramar

En un duelo cerrado, los Titanes de Miramar vencieron 87-86 a los Warriors de México (1-3) gracias a un lance libre decisivo de Reinny Faustino en los segundos finales del último cuarto.

El refuerzo higüeyano Dayker Cedano lideró el ataque con 20 puntos y ocho rebotes, mientras que Faustino aportó 10 tantos. Danny Solano brilló con 16 unidades, siete rebotes y siete asistencias, Edisson Montilla sumó 13 puntos y siete capturas, y Misael Saunders cerró con 11 y siete rebotes.

Por los Warriors, José Guerrero sobresalió con 27 puntos, Yamil Soriano con 16 y 14 rebotes, Luis Rivaldo con 12 y 13 capturas, Lisandro Berroa con 10 y Alexander De La Cruz con ocho y 10 rebotes.

El torneo es organizado por Fausto Paulino, presidente de la Asociación de Baloncesto de San Pedro de Macorís (Abasapema), con Pedro Vázquez al frente del Comité Organizador y Carlos Dijol como tesorero.

Los partidos se transmiten en YouTube a través del canal Abasapema Oficial, con narración de Manny del Rosario y John Carmelo Gil, comentarios de Iván Montaño y Rafael de Peña Jr., voz comercial de Felipe de Jesús Zorrilla y producción general de Edgar Moreta.

TEMAS: #Correcaminos de Quisqueya#Miramar#Quisqueya#Titanes de Miramar
El Nacional

El Nacional

Es la voz de los que no tienen voz y representa los intereses de aquellos que aportan y trabajan por edificar una gran nación