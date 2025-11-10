Raymer Santana, de los Correcaminos de Quisqueya, es defendido por Lisandro Berroa, de los Warriors México. / Fuente externa. / Archivo

San Pedro de Macorís.- Los clubes Correcaminos de Quisqueya y Titanes de Miramar igualaron en el primer lugar de la tabla de posiciones al continuar la serie regular del 43 Torneo de Baloncesto Superior de San Pedro de Macorís (TBS-SPM 2025), evento que se disputa por la Copa Banreservas y está dedicado al exjugador Ambioris Tejada e In Memoriam a Ramón Pérez Tolentino.

Los Correcaminos de Quisqueya lograron una victoria contundente 82-54 sobre el club Retiro 23 (0-4) en el polideportivo Rolando Ramírez, del Complejo Deportivo Tomasito Binet.

Alex Hernández encabezó la ofensiva con 20 puntos, seguido del refuerzo seibano Raymer Santana, quien aportó 14 tantos y ocho rebotes. Gabriel Berroa también anotó 14, y José Familia consiguió un doble-doble de 11 unidades y 10 capturas.

Por los derrotados, Brandon Williams marcó 16 puntos, Miguel Sosa 12, y Yosel Pérez agregó ocho con 15 rebotes.

Faustino define triunfo de Miramar

En un duelo cerrado, los Titanes de Miramar vencieron 87-86 a los Warriors de México (1-3) gracias a un lance libre decisivo de Reinny Faustino en los segundos finales del último cuarto.

El refuerzo higüeyano Dayker Cedano lideró el ataque con 20 puntos y ocho rebotes, mientras que Faustino aportó 10 tantos. Danny Solano brilló con 16 unidades, siete rebotes y siete asistencias, Edisson Montilla sumó 13 puntos y siete capturas, y Misael Saunders cerró con 11 y siete rebotes.

Por los Warriors, José Guerrero sobresalió con 27 puntos, Yamil Soriano con 16 y 14 rebotes, Luis Rivaldo con 12 y 13 capturas, Lisandro Berroa con 10 y Alexander De La Cruz con ocho y 10 rebotes.

El torneo es organizado por Fausto Paulino, presidente de la Asociación de Baloncesto de San Pedro de Macorís (Abasapema), con Pedro Vázquez al frente del Comité Organizador y Carlos Dijol como tesorero.

Los partidos se transmiten en YouTube a través del canal Abasapema Oficial, con narración de Manny del Rosario y John Carmelo Gil, comentarios de Iván Montaño y Rafael de Peña Jr., voz comercial de Felipe de Jesús Zorrilla y producción general de Edgar Moreta.