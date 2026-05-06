El monto de RD$2,972.4 millones, que reporta la DGII por las recaudaciones del marbete en 2025, representa una caída de 10.4 %, equivalente a RD$345.4 millones menos al 2024

La recaudación por concepto del impuesto de circulación vehicular (marbete) disminuyeron más de un 10 % interanual en 2025 respecto a 2024, según datos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), un desempeño que difiere de lo comunicado por el Gobierno en febrero de este año, cuando sostuvo que el ingreso había aumentado un 4.5 %.

En marzo de este año, es decir, un mes después de finalizar el proceso del marbete, la Gerencia de Estudios Económicos y Tributarios de la DGII reportó que la renovación por parte de los contribuyentes generó al Estado dominicano RD$2,972.4 millones entre octubre de 2025 y enero de 2026.

Este monto representa una disminución de 10.4 %, equivalente a una caída absoluta de RD$345.4 millones, respecto a los RD$3,317.8 millones registrados en el período octubre de 2024 – enero de 2025.

El resultado discrepa con lo presentado en el segundo mes de este año por las autoridades, en el que incluso comunicaron una cifra superior a la reportada posteriormente en marzo de 2026.

El 2 de febrero de este año, las autoridades indicó que “un total de 1,784,234 propietarios de vehículos de motor renovaron a tiempo el impuesto de circulación vehicular durante la temporada 2025-2026, para una recaudación ascendente a RD$2,986.75 millones, lo que representa un cumplimiento del 86 % de la meta establecida… Al comparar con el período 2024-2025, se registra un crecimiento de 4.7 %, equivalente a RD$136 millones adicionales”.

Sin embargo, aun tomando como referencia esa cifra oficial de febrero, se observa una reducción de 9.9 % (o de 10 %, redondeado) respecto a lo recaudado en la temporada anterior correspondiente a 2024-2025.

En tanto que la variación absoluta, o en términos monetarios, se trata de una disminución de más de RD$300 millones, y no de un monto adicional superior a los RD$100 millones como sugieren.

Tabla utilizada por la DGII para su reporte sobre la recaudación por el marbete.

Ingreso marbete últimos 15 años

De acuerdo con la Dirección General de Impuestos Internos, entre 2010 y 2025 ingresaron RD$34,240.69 millones a las arcas públicas por este concepto.

Durante ese período, el tributo presenta un promedio anual de RD$2,140.04 millones. El año de menor recaudación fue 2013, con RD$1,116.40 millones, mientras que el mayor nivel se alcanzó en 2024, con RD$3,317.8 millones, consolidando ese año como el punto más alto de la serie.