El dominicano Karl Towns durante el segundo partido de la semifinal de la Conferencia Este.

Jalen Brunson anotó 26 puntos y ayudó a Nueva York a tomar el control de un partido reñido después de una racha de palizas, llevando a los New York Knicks a una victoria de 108-102 sobre los Philadelphia 76ers el miércoles por la noche para una ventaja de 2-0 en las semifinales de la Conferencia Este.

Sin el lesionado Joel Embiid, los 76ers ofrecieron mucha más resistencia que en la aplastante victoria de los Knicks por 137-98 en el primer partido. El encuentro contó con 25 cambios de liderazgo, la mayor cantidad en un partido de playoffs en 11 años, y 14 empates. Ninguno de los equipos logró una ventaja superior a siete puntos.

Pero ese tipo de situaciones están hechas para Brunson, quien anotó la canasta que rompió el empate a falta de 5:06 y añadió otro tiro en suspensión para una ventaja de 103-99 a falta de 3:45 para el final, antes de que la canasta de Mikal Bridges redujera la diferencia a seis puntos.

OG Anunoby aportó 24 puntos para Nueva York, aunque no estaba en la cancha al final del partido. No estaba claro si se había lesionado.

El dominicano Karl-Anthony Towns anotó 20 puntos, capturó 10 rebotes y repartió siete asistencias para los Knicks, cuya victoria en el primer partido los convirtió en el primer equipo en ganar tres partidos consecutivos de postemporada por al menos 25 puntos.

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Tyrese Maxey anotó 26 puntos para los 76ers, que se enfrentan a otro gran desafío tras ir perdiendo 3-1 contra Boston en la primera ronda.

La serie se traslada a Filadelfia para el tercer partido el viernes y el cuarto el domingo, donde Embiid descubrirá si se cumple su deseo de que el estadio se llene de aficionados de los Sixers o si los neoyorquinos lograron entrar.

Embiid fue descartado por lesiones en la cadera y el tobillo derechos tras despertarse con dolor y no poder participar en el entrenamiento matutino de los 76ers.

Pero los 76ers, que ganaron el segundo partido en Boston sin él mientras aún se recuperaba de una apendicectomía a la que se sometió a finales de temporada, consiguieron 19 puntos cada uno de Paul George y Kelly Oubre Jr. y 17 de VJ Edgecombe para casi superar la ausencia de su jugador estrella.

Estuvieron por delante por última vez en el marcador, 99-96, después de un triple de Oubre, antes de que Josh Hart, quien aparentemente se había lastimado la mano o la muñeca izquierda en el tercer cuarto y abandonó el partido, anotara un triple a falta de 6:52 para el final.

Los 25 cambios de liderazgo fueron la mayor cantidad desde que los Spurs y los Clippers combinaron 31 el 2 de mayo de 2015.

Maxey solo consiguió 13 puntos en el primer partido, pero el miércoles volvió a dejar atrás a los defensores, anotando 15 puntos en el segundo cuarto y 19 en la primera mitad.

Los Knicks lo defendieron mejor en la segunda mitad, liderados por Bridges, quien también aportó 18 puntos.