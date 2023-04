Rafael Mateo se incorpora a operaciones del Licey

SANTO DOMINGO (Licey.com).- Los Tigres del Licey anunciaron la incorporación del experimentado scout Rafael Mateo, como parte del Departamento de Operaciones de Béisbol del conjunto azul para la temporada 2023-24, que estará dedicada a la periodista retirada Onfalia Morillo.

Mateo, de 49 años, es el nuevo Director Senior de Planificación y Operaciones de Béisbol de los denominados “Reyes del Caribe”.

“Estamos agregando a un gran hombre de béisbol a nuestro staff de operaciones, que conoce el negocio y cómo se planifican los trabajos para un equipo invernal, que conoce nuestra liga, además cuenta con el respeto de todos los involucrados en la industria”, dijo Audo Vicente, gerente general de los Campeones Nacionales y del Caribe.

El reputado cazatalentos, cuenta con 22 años de experiencia realizando esas funciones para organizaciones de Grandes Ligas como los Diamonbacks de Arizona, donde desempeñó dicho rol durante 17 años y los últimos cinco los ha pasado ligado a los Marineros de Seattle.

“Es un reto trabajar con el equipo de más éxito y tradición del caribe, llego a una gran familia. He trabajado anteriormente con la mayoría de los miembros del staff de operaciones, incluyendo a nuestro gerente Audo Vicente, a quien he estado ligado por más de 20 años, lo que me hace sentir como en casa”, afirmó Mateo.

Su hoja de servicio incluye el reconocimiento de haber participado en la firmas de algunos jugadores importantes de los 23 veces Campeones Nacionales como Emilio Bonifacio, César Valdez, Sergio Alcántara, Ramón Hernández, Luis Frías, entre otros.

En el béisbol dominicano, Mateo ha trabajado desde 1998 en dos etapas con los Azucareros-Toros del Este, Leones del Escogido, Gigantes del Cibao, Estrellas Orientales y Tigres del Licey.

Fue parte de los campeonatos con los Leones del 2009-10 y 2011-12 y con las Estrellas de la temporada 2018-19, cuando rompieron una sequía de 51 años sin adjudicarse el título de campeones de la pelota dominicana.