Raúl Valdés “Estoy ready para el primer partido de la SC”

El inagotable lanzador Raúl Valdés está listo para una batalla más e ir profundo en la misión que le toque.

El zurdo cubano de 44 años, quien estará por octava ocasión representando a un equipo campeón de la pelota dominicana, dijo estar preparado para asumir la nueva asignación del dirigente de los Tigres del Licey, José Offerman.

Reveló que Offerman y el cuerpo de coaches le han dejado saber sobre la posibilidad de enfrentar a México para el primer partido de la serie.

“Estaré ahí para dar el cien por ciento y estoy ready por si me necesitan para ese primer juego, lo importante es estar listo para el partido que sea”, expresó Valdés.

Raúl, quien tiene a todos los seguidores de la pelota dominicana acostumbrado a tirar más de 100 lanzamientos o irse hasta la séptima u octava entrada en cada salida, resaltó que no ha parado de trabajar ni de acondicionar su físico para llegar en óptimas condiciones a Venezuela.

Indicó que desde culminada la final se ha mantenido realizando la rutina que le ha permitido ser exitoso.

“Nunca he dejado de entrenar desde que culminó la final. Me preparo para ir lo más profundo en el juego, y siempre me propongo lanzar las nueve entradas, porque siempre estoy positivo y con la expectativas bien altas”, sostuvo.

Sobre los días de descanso que ha tenido previo a llegar a Venezuela, consideró que ha sido positivo.

“Siempre es bueno tener varios días de descanso aunque en ocasiones puede afectar al momento de subir a la lomita, aunque siempre es bueno tener estos días para prepararse bien”, explicó Valdés, quien fue reiterativo al indicar que la clave para cada salida sin importar los días de descanso está en la preparación y en el acondicionamiento físico.