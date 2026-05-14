Edesur Dominicana reportó una reducción en sus pérdidas eléctricas y en su déficit financiero durante el primer trimestre de 2026, de acuerdo con los indicadores presentados por la distribuidora sobre su desempeño operativo y comercial.

La empresa informó que la tasa de pérdidas pasó de 30.7 % en igual período de 2025 a 29.8 % en 2026, mientras que el porcentaje de cobranza aumentó de 98.7 % a 98.9 %.

En el aspecto financiero, Edesur indicó que su déficit corriente disminuyó de US$98.2 millones a US$89.8 millones, lo que representa una reducción de US$8.4 millones respecto al primer trimestre del año anterior.

Edesur también señaló mejoras en la calidad del servicio eléctrico. Según los datos ofrecidos, la demanda de energía de los clientes fue abastecida en un 97.8 %, superior al 97.2 % registrado en 2025.

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Asimismo, el promedio de horas mensuales de interrupciones del servicio pasó de 23.8 horas a 13 horas al mes.

Como parte de las acciones ejecutadas entre enero y marzo de 2026, Edesur realizó 159,000 intervenciones en terreno, incluyendo 101,124 adecuaciones y 10,999 desmantelamientos de suministros de clientes regulares.

La empresa informó además la intervención de 2,210 clientes en bajas con consumo progresivo y la eliminación de 4,130 conexiones directas mediante la instalación de nuevos medidores.

Entre otras acciones reportadas figuran 17,420 cambios de medidores, el saneamiento de 583 módulos concentrados en altura (MCA) y la incorporación de 4,449 nuevos clientes al sistema.

En el marco de las acciones contra el fraude eléctrico, Edesur levantó 7,678 actas de irregularidades, de las cuales 102 fueron realizadas a través de la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE).