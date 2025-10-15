RD Vial anuncia plan de modernización y embellecimiento del Boulevard Turístico del Este

Punta Cana, República Dominicana. — El director general del Fideicomiso RD Vial, Hostos Rizik Lugo, presentó un ambicioso plan de intervención y mejora del Boulevard Turístico del Este, que contempla la ampliación de la vía, el fortalecimiento de la seguridad vial y un programa de embellecimiento ambiental que incluye la siembra de más de 70 mil plantas. La inversión total estimada asciende a 10 millones de dólares.

Rizik ofreció los detalles del proyecto tras las recientes denuncias sobre el deterioro de esta importante arteria vial del principal destino turístico del país. Explicó que la iniciativa forma parte de un plan integral de transformación, cuyo objetivo es modernizar la infraestructura y mejorar la experiencia de quienes transitan por la zona.

El proyecto contempla la ampliación del tramo entre Macao y Uvero Alto, con la construcción de 13 kilómetros adicionales y cuatro nuevos carriles, lo que permitirá una mayor fluidez en el tránsito. De acuerdo con el funcionario, el plan cuenta con una inversión de alrededor de 300 mil millones de pesos, financiados a través del sistema nacional de peajes.

"Estamos comprometidos con garantizar una infraestructura moderna, segura y en armonía con el desarrollo turístico del área", expresó Rizik Lugo, al resaltar la coordinación entre Obras Públicas y RD Vial en la ejecución de las obras.

Entre las acciones en materia de seguridad vial, se incluyen la instalación de nuevas señalizaciones horizontales y verticales, además de la sustitución de barandas de seguridad por modelos más resistentes y de mayor durabilidad. Estas mejoras también beneficiarán las vías internas de la zona, como la Avenida Bávaro, la Avenida España y la Avenida Francia.

En cuanto al embellecimiento y mantenimiento, el titular de RD Vial informó que ya se iniciaron las labores de recuperación y pintura de barandas y limpieza general en todo el corredor, dentro del programa “Carreteras Limpias”, que se desarrolla desde la Avenida Las Américas hasta la rotonda de Punta Cana.

Asimismo, Rizik adelantó que RD Vial trabaja en conjunto con el Jardín Botánico Nacional, el Grupo Puntacana y la Dirección de Embellecimiento en un plan de reforestación urbana. Este incluirá la siembra de más de 70 mil plantas ornamentales y nativas, con el propósito de revitalizar el entorno paisajístico y contribuir a la sostenibilidad ambiental del destino turístico más visitado del país.