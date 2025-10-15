Santo Domingo.– El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) emitió alerta verde para 12 provincias debido a la presencia de un sistema frontal y una vaguada sobre territorio dominicano, que provocarán aguaceros sobre poblaciones del norte y sur del país.

La medida preventiva abarca las provincias Monte Cristi, Santiago de los Caballeros, Puerto Plata, La Vega, Espaillat, Hermanas Mirabal, Duarte, Monseñor Nouel, Juan Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez y Samaná, en el norte, además de San José de Ocoa, en el sur.

Tanto la vaguada como el sistema frontal incidirán durante las próximas 48 horas sobre estas zonas, según informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) en su boletín de las 6:00 de la tarde del miércoles.

Indomet también reportó que la tormenta tropical Lorenzo, la número doce de la temporada de huracanes del Atlántico 2025, continúa su avance hacia el este de las Antillas Menores.

Se espera que este sistema gire hacia el centro del Atlántico al aproximarse al archipiélago, por lo que no representa peligro para territorios poblados.

Temporada ciclónica activa

En la actual temporada ciclónica, que inició el primero de junio y concluye el 30 de noviembre, se han formado doce tormentas con nombre y cuatro huracanes, tres de ellos de categoría mayor.

Los expertos habían pronosticado un total de 18 tormentas con nombre y nueve huracanes para la temporada 2025.