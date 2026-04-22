Los Reales de La Vega se apoyaron en una férrea defensa en el último cuarto para vencer 88-75 a los Titanes del Sur, en partido de la Súper Liga de la LNB, disputado en el polideportivo Fernando Teruel.

El conjunto vegano mejoró su marca a 2-2, con una destacada actuación de Malachi Richardson, quien anotó 22 puntos y tomó 7 rebotes. Sekou Sylla logró un doble-doble de 17 unidades y 12 capturas.

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También aportaron Víctor Martínez, con 12 puntos y 7 rebotes, y Rey Abad, quien sumó 6 tantos, 9 rebotes y 4 bloqueos.

Sekou Sylla, de Reales, ataca el aro.

Por los Titanes (1-2), Randy Bautista encabezó la ofensiva con 15 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias. Shaun Williams agregó 15 unidades, mientras que Xavier Reyes y Jonathan Araujo terminaron con 12 cada uno.

Los Reales sacaron provecho en la zona pintada tras la salida de Araujo, quien abandonó el encuentro por un golpe en el rostro.

El equipo local dominó el primer cuarto 19-13, impulsado por el ataque de Richardson. En el segundo período amplió la ventaja a cifras dobles, pero los Titanes reaccionaron para irse al descanso con desventaja de cinco puntos (42-37).

En el tercer parcial, los visitantes igualaron el marcador a 50, pero los Reales retomaron el control y cerraron arriba 64-60.

La defensa en el último cuarto fue determinante para los veganos, que limitaron la ofensiva rival y aseguraron el triunfo.