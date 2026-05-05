Redondo Llenas pide perdón tras salir libre luego de 30 años por el caso José Rafael Llenas Aybar

Al quedar en libertad, Mario José Redondo Llenas pidió perdón a la población por el crimen cometido contra su primo, el niño José Rafael Llenas Aybar.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante una rueda de prensa realizada en la parte frontal del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.

Redondo Llenas salió en libertad la mañana de este martes, tras cumplir una condena de 30 años de prisión. La excarcelación se produjo a las 7:03 de la mañana, momento en que abandonó el recinto penitenciario.

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A su salida, reiteró sus disculpas a la sociedad y respondió brevemente a preguntas de los medios de comunicación.