La víctima mortal fue identificada como Jhon Alberto Núñez García, de 27 años.

Cotuí, Juan Sánchez Ramírez.– Un hombre fue ultimado a tiros y otro resultó herido la noche del domingo durante un ataque perpetrado por desconocidos en la intersección de las calles 27 de Febrero y Colón, en el municipio de Cotuí, provincia Juan Sánchez Ramírez.

Según testigos, dos individuos a bordo de una motocicleta interceptaron a las víctimas en la parada de vehículos La Jinita y abrieron fuego contra ellas.

La víctima mortal fue identificada como Jhon Alberto Núñez García, de 27 años, mientras que el herido responde al nombre de Maylon José D’ León, de 37, quien fue alcanzado por uno de los disparos.

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Detalles del hecho

De acuerdo con la Policía, tras disparar contra Núñez García, los atacantes lo despojaron de una pistola que portaba y huyeron del lugar.

Asimismo, las autoridades informaron que el hoy occiso tenía una orden de arresto y era buscado por su presunta vinculación en asaltos ocurridos semanas atrás en el sector Los Multis de Cotuí.

Evidencias y pesquisas

Muchas personas amotinadas trataron de llevarse el cadáver del Inacif.

En la escena del crimen fueron recolectados diez casquillos de bala, además de levantarse evidencias en cámaras de vigilancia cercanas.

El Departamento de Investigaciones de Delitos Criminales mantiene abiertas las pesquisas para dar con los responsables.