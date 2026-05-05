El recluso Mario José Redondo Llenas optó por guardar silencio y no revelar sus planes sobre lo que hará, luego de que hoy 5 de mayo salga en libertad, tras pulgar una pena de 30 años de cárcel por el asesinato de su primo hermano, José Rafael Llenas Aybar.

Redondo Llenas rehusó responder un cuestionario que El Nacional le sometió a través de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).

En dicho cuestionario se le preguntó sobre sus planes tras la obtención de su libertad, si se iba a ir del país, como le recomendó el psiquiatra Héctor Guerrero Heredia; si se encontraba preparado para reintegrarse a la sociedad, pero optó por no responder.

Redondo Llenas se encuentra en prisión desde el 5 de mayo de 1996. Para ese entones apenas contaba con 19 años, por lo que ahora saldrá de la cárcel 49.

Mientras, la familia del menor asesinado recuerda su vida con la publicación de una serie de fotos a través de una cuenta que creó en Instagram bajo el nombre @joserafaelporsiempre.

La cuenta, creada hace apenas cinco días, tiene más de diez mil seguidores y 12 publicaciones, nueve de ellas en formato de video, donde se evocan momentos de su niñez, días de escuela, cumpleaños y otros recuerdos felices junto a sus padres.

“Cuenta para recordar la vida de José Rafael Llenas Aybar. Su memoria sigue viva en todos los que lo amamos”, expresa el mensaje publicado en la plataforma.

El caso, conocido como el “Caso Llenas Aybar”, conmocionó profundamente a la sociedad dominicana en 1996. José Rafael, de apenas 11 años, fue secuestrado en Santo Domingo por Mario José Redondo Llenas, quien lo mantuvo cautivo mientras exigía un rescate a su familia.

A pesar de los esfuerzos realizados para lograr su liberación, el niño fue asesinado, en un hecho que generó indignación nacional por su crueldad y por el perfil del agresor, quien pertenecía a un entorno social acomodado y cercano a la familia de la víctima.

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El proceso judicial que siguió al crimen mantuvo en vilo a la opinión pública durante meses y concluyó con la condena de Redondo Llenas a la pena máxima de 30 años de prisión.

Desde entonces, el caso ha sido recordado como uno de los más impactantes en la historia reciente del país, tanto por la gravedad del hecho como por el debate social que generó en torno a la justicia, la seguridad y las desigualdades sociales.

Hoy martes 5 de mayo, Redondo Llenas saldrá de prisión tras haber cumplido tres décadas de condena por el brutal crimen.