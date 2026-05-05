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Mario José Redondo Llenas queda en libertad tras cumplir 30 años por el caso Llenas Aybar

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Mario José Redondo Llenas queda en libertad tras cumplir 30 años por el caso Llenas Aybar

Mario José Redondo Llenas salió en libertad la mañana de este martes del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, tras cumplir una condena de 30 años de prisión por el asesinato de su primo, el niño José Rafael Llenas Aybar.

La excarcelación se produjo a las 7:03 de la mañana, momento en que abandonó el recinto penitenciario.

A su salida, Redondo Llenas pidió perdón a la sociedad por el crimen cometido y ofreció declaraciones a la prensa durante una breve rueda de prensa.

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Tomás Vidal Rodríguez

Tomás Vidal Rodríguez

Periodista especializado en investigación de datos