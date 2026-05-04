Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader ordenó este lunes la suspensión inmediata de toda actividad relacionada con el proyecto minero Romero, ubicado en la provincia de San Juan, una medida que —afirmó— refleja el compromiso de su Gobierno con la escucha activa, la responsabilidad institucional y el respeto a la voluntad ciudadana.

“Este Gobierno escucha. Escucha con atención, con respeto y con responsabilidad. Y cuando la ciudadanía expresa inquietudes y preocupaciones, nuestro deber es actuar con prudencia y transparencia”, expresó el mandatario en un mensaje dirigido a la nación.

El jefe de Estado explicó que la decisión se fundamenta en la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, al señalar que un proyecto de esta naturaleza no es viable si enfrenta un rechazo amplio de la población.

Asimismo, recordó que la iniciativa no es reciente, ya que sus antecedentes se remontan a concesiones de exploración otorgadas en 2005 y ratificadas en 2010. Posteriormente, en 2015 y 2018, se renovaron los permisos y se autorizaron estudios técnicos que permitieron delimitar su alcance.

Abinader indicó que, durante su gestión, el proyecto se ha mantenido únicamente en fase de evaluación ambiental, sin autorización para su explotación.

“Mi compromiso es con el país, con su gente y con su futuro”, concluyó el mandatario.

El pasado domingo, un grupo de organizaciones sociales realizó una marcha-caravana que culminó en la presa de Sabaneta, en rechazo al proyecto de explotación minera Romero.

Aunque la manifestación inició de forma pacífica, al finalizar se produjeron incidentes cuando agentes de la Policía Nacional y militares dispersaron a los presentes con bombas lacrimógenas y chorros de agua. La institución informó que tres agentes policiales y un capitán del Ejército resultaron heridos.