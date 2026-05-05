El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para la mañana de hoy predominará un ambiente caluroso y mayormente soleado, debido a la incidencia directa de un sistema de alta presión que limita la formación de nubes significativas sobre el territorio nacional.

Este sistema continuará dominando las condiciones del tiempo durante las próximas horas, manteniendo un cielo de nubes dispersas a despejado en gran parte del país. Ante dicha situación, se esperan escasas precipitaciones en las horas matutinas, lo que favorecerá las actividades al aire libre.

No obstante, durante la tarde podrían presentarse chubascos aislados en provincias como El Seibo, Hato Mayor, Puerto Plata, Santiago Rodríguez y Dajabón.

Sin embargo, el Indomet señala que estos eventos de lluvias serán breves, asociados al calentamiento diurno, la orografía local y el paso de una débil vaguada; asimismo, señaló que, en la noche, el cielo volverá a estar despejado.

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“La sensación térmica se mantendrá bastante calurosa debido a la época del año y al flujo de viento cálido procedente del sureste”, expuso la entidad, que recomendó a la población ingerir suficientes líquidos, vestir ropa ligera de colores claros y evitar la exposición prolongada al sol sin la debida protección.

Para mañana miércoles, el pronóstico meteorológico no muestra cambios apreciables en las condiciones generales, persistiendo el ambiente soleado y la escasez de lluvias.

Indomet

El Indomet sostiene que el viento cálido del este/sureste seguirá siendo el factor determinante, manteniendo las temperaturas en niveles elevados en la mayoría de las provincias dominicanas.

En la tarde se pronostican algunos chubascos dispersos hacia la Sierra Oriental, Monte Plata, la Cordillera Central y puntos de la zona fronteriza como Dajabón. Mientras tanto, el resto del país permanecerá bajo un clima seco y caluroso, con una noche que se tornará mayormente despejada.

En tanto que el jueves, el tiempo seguirá influenciado por el anticiclón, con sol radiante durante la mañana y nubosidad aislada en la tarde. Se prevén incrementos nubosos con chubascos locales en provincias como Samaná, San Juan y Pedernales, retornando la estabilidad absoluta del cielo a nivel nacional durante la noche.