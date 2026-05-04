El tiroteo ocurrió en la intersección de la calle 15 y la avenida Independencia, pocos minutos después de que el convoy del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, pasara por el área, aunque las autoridades no ven indicios de que sucesos estén relacionados. / Fuente externa.

Washington.– Un tiroteo registrado este lunes en las cercanías de la Casa Blanca, en la ciudad de Washington, dejó como saldo un hombre armado y un menor de edad heridos, tras un enfrentamiento con agentes del Servicio Secreto.

El incidente ocurrió cuando el sospechoso abrió fuego y fue repelido por los agentes, resultando lesionado junto a un transeúnte que se encontraba en la zona al momento del suceso.

El tiroteo ocurrió en la intersección de la calle 15 y la avenida Independencia, pocos minutos después de que el convoy del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, pasara por el área, aunque las autoridades no ven indicios de que sucesos estén relacionados.

El incidente se produjo cuando agentes de civil del Servicio Secreto que patrullaban el perímetro exterior del complejo presidencial detectaron a un sospechoso que parecía portar un arma de fuego, informó el subdirector de la agencia, Matt Quinn, en rueda de prensa.

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Al ser abordado, el individuo huyó brevemente a pie, sacó un arma y abrió fuego contra los agentes, quienes respondieron al ataque e hirieron al sospechoso.

El individuo fue trasladado a un hospital, aunque las autoridades no han detallado su estado de salud.

Durante el tiroteo, un transeúnte menor de edad resultó herido por disparos efectuados por el sospechoso, si bien su vida no corre peligro.

A raíz del incidente, los reporteros que trabajan en los jardines de la Casa Blanca fueron confinados brevemente en la sala de prensa como parte del protocolo de seguridad.

El suceso no impidió que el presidente, Donald Trump, participara a la misma hora en una ceremonia en la Sala Este de la Casa Blanca con pequeños empresarios.