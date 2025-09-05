SANTO DOMINGO.-La dirección de Acceso a Medicamentos de Alto Costo del Ministerio de Salud Pública (DAMAC), informó que, junto al Servicio Nacional de Salud (SNS), inició un amplio programa de intercambio de experiencias entre hospitales especializados para el manejo correcto, el tratamiento y el control de las ulceras que desarrollan los pacientes diabéticos en los pies.

Carlos Sánchez, director de Alto Costo de Salud Pública, indicó que ese programa inició en el Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez, de Santiago con el objetivo de reducir la posibilidad de amputaciones en los pacientes.

Manifestó que esa iniciativa es parte del programa de articulación y expansión de la Red Nacional de Pie Diabético que impulsan Salud Pública y el SNS.

Dijo que las personas con ese padecimiento son atendidas con el medicamento “Factor de Crecimiento Epidérmico Humano Recombinante” y reciben un seguimiento altamente especializado, con un protocolo integral.

Explicó que ese protocolo inicia con la prevención y la asistencia para una correcta nutrición.

Sánchez recordó que “más de un millón de personas padece de pie diabético tipo 1 en República Dominicana, muchas de las cuales terminan con amputaciones como consecuencia del padecimiento de ulceras que no son manejadas adecuadamente”

En este primer encuentro, el adiestramiento fue realizado por la unidad especializada del Cabral y Báez, que cuenta con amplia experiencia acumulada en la aplicación del protocolo con efecto positivo en la diabetes.

“En esta ocasión, el personal especializado transfiere la experiencia al personal del Hospital Marcelino Vélez Santana, del Distrito Nacional” expresó el doctor Sánchez.

En el entrenamiento participó un equipo de alto nivel integrado por cirujanos vasculares, diabéticos, infectólogos, ortopedas, podiatras, psicólogos, enfermeras y personal técnicos.

Sánchez dijo que ese programa será desarrollado en otras regiones del país.

Julio Cesar De León, subdirector administrativo del hospital Cabral y Báez elogio la voluntad y la disposición de los equipos que participaron en el entrenamiento.

Alexander Suazo coordinador de calificaciones de la DAMAC, califico de oportuno el esfuerzo de las distintas unidades.

Tonny Hazim, representantes del hospital Marcelino Vélez Santana, califico de enriquecedor el encuentro, ya que suma experiencia, voluntad de propósitos y deseo de seguir avanzando en favor de la buena salud.