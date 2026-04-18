Tres heridos de bala durante tiroteo en club gallístico de Villa Vásquez

Villa Vásquez, Montecristi. – La Policía Nacional informó que avanza en las investigaciones del tiroteo ocurrido en un club gallístico del sector Los Uveros, donde tres personas resultaron heridas de bala.

Durante el levantamiento de evidencias en la escena, agentes de la Policía Científica recolectaron seis casquillos calibre 9 milímetros y tres casquillos calibre .380, elementos que serán analizados como parte del proceso investigativo.

Asimismo, las autoridades ocuparon una pistola Smith & Wesson calibre 9 milímetros, la cual no figura registrada en el sistema oficial.

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En relación con el hecho, fue detenido Rony Emilio Caba para fines de investigación, por su presunta vinculación con el incidente.

La institución del orden indicó que continúa profundizando las pesquisas para esclarecer las circunstancias del caso y reiteró su compromiso de prevenir y enfrentar hechos violentos que pongan en riesgo la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica.