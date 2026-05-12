El experto y consultor ambiental que coordinó el estudio de impacto ambiental realizado para el proyecto de relleno sanitario y planta de valorización de residuos sólidos en El Aguacate, Pedro Brand, aseguró que durante los levantamientos técnicos y científicos efectuados en los terrenos donde se desarrollará la iniciativa no fueron identificados ríos, arroyos, manantiales ni otras fuentes hídricas.

El ingeniero químico con especialidad en ingeniería petrolera y producción limpia, Raúl Herrera, de la compañía Rojacha Consulting, precisó que el estudio fue realizado en el año 2022 por un equipo multidisciplinario integrado por geólogos, hidrólogos, botánicos y especialistas ambientales, quienes recorrieron y evaluaron los terrenos ubicados en El Aguacate, La Cuaba, municipio Pedro Brand, donde está previsto el desarrollo del proyecto.

Indicó que durante las evaluaciones técnicas fueron inspeccionados los aproximadamente 993 mil metros cuadrados del terreno, sin detectarse la presencia de fuentes de agua dentro de los terrenos evaluados.

“Recorrimos los 993 mil metros cuadrados del terreno donde va a realizarse el proyecto y no detectamos ninguna fuente hídrica de importancia como arroyo, río, manantial ni nada por el estilo”, sostuvo el coordinador del estudio ambiental.

Experto

El experto precisó que los levantamientos realizados determinaron que la zona corresponde principalmente a un bosque húmedo y a terrenos previamente impactados por la extracción de materiales desarrolladas años atrás.

“Lo que sí pudimos determinar es que se trata de un bosque húmedo y de un terreno antropizado que anteriormente había sido impactado por una mina no metálica de donde se extrajeron bastante volúmenes de material de construcción”, explicó.

El especialista indicó que el estudio de impacto ambiental fue elaborado conforme a los términos de referencia establecidos por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y posteriormente sometido ante ese organismo para su evaluación.

Señaló que, tras completar el proceso técnico correspondiente, el proyecto obtuvo la licencia ambiental emitida por las autoridades competentes.

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Las declaraciones se producen en momentos en que algunos sectores han expresado preocupación sobre posibles afectaciones de ríos que cruzan por el terreno destinado al proyecto, ante lo cual el experto reiteró que los levantamientos realizados no identificaron cuerpos hídricos dentro de los mismos.

El estudio de impacto ambiental depositado ante el Ministerio de Medio Ambiente precisa de manera clara y detallada que: “Desde el punto de vista hidrográfico, la parcela que aloja el área de desarrollo Planta de Valorización de Residuos y Relleno Sanitario OAKHOUSE, no cuenta con fuentes hídricas a lo interno de la propiedad que alojará el proyecto”.

El estudio establece que, aunque en las proximidades del proyecto existen cañadas y fuentes hídricas ubicadas fuera del área de instalación, ninguna de ellas se encuentra dentro de los terrenos destinados al desarrollo de la planta, cuyos levantamientos técnicos fueron realizados tomando en consideración la hidrología y las condiciones ambientales de la zona.

El documento señala que: “La hoja topográfica denominada Los Alcarrizos, 6172 serie 733 y el Mapa hídrico Nacional, identifican como fuente hídrica principal el Río Matua que corre al sur de la propiedad a una distancia de 1,150 metros del área de instalación del proyecto, al suroeste a unos 344 metros del área donde se elevarán las instalaciones circula una cañada sin registro de nombre que corre en dirección norte sur y que limita al suroeste con la parcela determinada para el desarrollo del proyecto, la cual recoge el drenado pluvial de la zona. Una segunda cañada sin registro de nombre que corre en dirección norte suroeste y que recoge las escorrentías pluviales.

Esta última circula a más de 900 metros del área donde se instalarán las facilidades. Ambas cañadas son afluentes del Rio Matua”.

Raúl Herrera es ingeniero químico egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y posee una maestría en Gerencia de Producción del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC). Tiene formación académica relacionada con combustibles e hidrocarburos y ha desarrollado más de 500 trabajos de impacto ambiental sometidos ante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, además de gestionar cientos de licencias, permisos y constancias ambientales. También ha laborado en el sector privado como gerente de producción y de calidad, y se desempeña como docente.

En tanto, Rojacha Consulting, es una empresa constituida en 2015, especializada en consultoría y asesoría medioambiental y energética e inversiones en general, con un sólido staff multidisciplinario de expertos.