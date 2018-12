Tatis es un primer pick que sobresale en playoffs

Muy pocos se han destacado desde que comenzó el proceso en el 2002; los hay que no han tirado una pelota en el país y otros que fracasaron

La Liga de Béisbol Profesional Dominicano ha alcanzado un grado de equilibrio como pocos circuitos después que comenzara el sorteo de novatos en el 2002.

Al llegar a ese año, Águilas, Licey y Toros se habían repartido los nueve torneos anteriores desde 1993, las cuyayas (6), los Tigres (2) y los Toros (1).

A partir del 2004, los jugadores empezaron a rendir frutos, pero los núcleos de Águilas y Licey continuaron repartiéndose campeonatos desde el 2002 hasta el 2009, ocho certámenes en los que las tropas amarillas y azules se dividieron el pastel en partes iguales.

Un nuevo campeón surgió en el nacimiento de esta década cuando Leones del Escogido y Gigantes del Cibao se disputaron la final del 2010 en la que aparecería el primer monarca que no fuera Águilas ni Licey desde 1995.

A partir de ahí, con los sorteos de nativos de equipos eliminados y el draft de importados que tenía varios años efectuándose, las coronas comenzaron a repartirse y sólo las Estrellas Orientales no han podido colocarse la diadema.

El año pasado Fernando Tatis III se convirtió en el jugador 16 seleccionado con el primer pick general de los drafts de novatos y en la semifinal de esta campaña, su segunda en la liga, está ofreciendo quizás la mejor demostración para un pelotero que ha logrado esa alta distinción en la Lidom.

Hay nombres muy sonoros en el listado de los que han sido seleccionados en el primer turno en general, algunos como Albert Pujols y Kendrys Morales eran peloteros establecidos al momento de realizarse el sorteo.

Albert Pujols fue el primer escogido en la historia y eso ocurrió en el 2002. El toletero había obtenido el premio de Novato del Año en el 2001 y no fue difícil para los Gigantes seleccionarlo, pero esa franela sólo se la ha puesto en actos protocolares.

Andy Marte fue la selección de los Toros en el 2003. Siempre participó en la Liga Dominicana con Azucareros, Leones, Tigres, pero no fue hasta que llegó a las Águilas que logró una producción al nivel de la jerarquía que tenía cuando lo escogieron.

Robinson Díaz (Leones) fue el primer pick en el 2004. Un cátcher de la liga, pero no sobresaliente.

Ángel Salomé (Toros-2005) creo que pocos le recuerdan. Kendrys Morales (Gigantes-2006) tenía años de servicio como refuerzo cuando se nacionalizó y fue parte del draft.

Fernando Martínez (2007) estuvo en la escuadra del Escogido que ganó en el 2010, pero se le recuerda más porque fue el jugador que antecedió a Juan Francisco en el sorteo, éste sí que ha sido clave en un par de coronas del Licey y hoy ostenta el título de líder jonronero de todos los tiempos.

Ángel Villalona (Toros-2008). ¿Ángel quién?

Pedro Álvarez (Estrellas 2009) si te he visto no me recuerdo.

Luis Jiménez (Estrellas-2010). “Lucho” fue importante en el conjunto oriental que estuvo en la final del 2015, estuvo en slump en la misma, y desde entonces ha ido en caída libre.

Rymer Liriano (Licey-2011). Sin comentarios, todos le han visto.

Miguel Sanó (Estrellas-2012) es un poderoso artillero que en vez de tratar de reducir peso y contribuir para que su club ponga fin a la sequía ganadora, ha preferido tomar otro camino. Pudo ya estar en un alto sitial como estrella del poder en MLB, pero si no pone empeño a lo mejor más tarde tenga que pedirle a las Estrellas que lo incluyan en el equipo.

Adalberto Mondesí (Licey 2013) ha tenido algunas apariciones, quizás no volvamos a verle en el campocorto del Quisqueya, pero su futuro es de estelar en las Mayores.

Manuel Margot (Toros-2014) ha jugado con su equipo, pero su titularidad con San Diego le impedirá estar con los romanenses en momentos grandes como el actual.

Rafael Devers (Escogido-2015) tiene más aportes para el cetro mundial de los Medias Rojas que para un posible título escarlata. No ha jugado en la postemporada local y tal vez nunca lo haga.

Eloy Jiménez (Gigantes-2016) ha sido una bestia en sus dos paradas en el circuito. La debacle del pitcheo de los francomacorisanos impidió que este diciembre le viéramos en el todos contra todos. Es probable que haya sido su último chance de postemporada en la Lidom.

Vidal Brujan (Toros-2018) este año no es factor, así que veremos que le tendrá el futuro.

Fernando Tatis III (Estrellas-2017) es un lujo haberle visto accionar desde la temporada pasada. Ha ido todo el trayecto en la presente estación y para los amantes del béisbol, fanáticos, técnicos, ejecutivos, sus compañeros y medios es un lujo tenerle a estas alturas gracias a un permiso de su equipo de las Mayores.

Que clase de acto ha estado presentando Tatis.

DATOS.- Hoy es el cuarto y último día del largo descanso del todos contra todos, algo inaudito en una postemporada de béisbol. Ojalá que en los próximos calendarios de esta fase a nadie se le vuelva a ocurrir tan genial idea…Dejar de jugar cuatro días seguidos en béisbol, no así en baloncesto, futbol o hockey, es brutal. ¿De quién fue la idea, quizás nunca lo sepamos, pues en este circuito los peloteros se afanan poco por jugar y los ejecutivos de equipos lo cogen suave, pues se toman esos días para vacacionar y no se pierden de nada…Alberto Pujols es el único pelotero seleccionado en el draft que tiene segura la inmortalidad en las Mayores…Robinson Canó podría lograrlo, pero tendrá sus opositores. El intermedista fue el segundo pick de las Estrellas en el 2002 y el décimo seleccionado en ese sorteo…Entre los escogidos en la primera ronda hasta ahora el único que estaría seguro para el Pabellón de la Fama del deporte Dominicano es Juan Francisco, si no hace un desarreglo. JF fue el segundo pick general en el 2007…Anderson Hernández y Fernando Rodney, selecciones del 2002, están participando en el round robin. Durabilidad, ambos serán inmortales de aquí, Hernández por lo que ha hecho en la Lidom y Rodney porque terminará como el líder de salvados entre los dominicanos en MLB.