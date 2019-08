Los partidos Revolucionario Dominicano (PRD) y Revolucionario Moderno (PRM) habrían iniciado un proceso de acercamiento con miras a llegar a un acuerdo político que los llevaría a participar unidos en las elecciones municipales de febrero, así como las presidenciales y congresuales de mayo 2020.

De acuerdo a una fuente de alto nivel del PRD, para el posible entendimiento electoral ya se habrían realizado reuniones exploratorias “y existe un ambiente propicio para que la familia política que sigue los ideales del fenecido José Francisco Peña Gómez ya esté sentada en una misma mesa”.

“Lo que te puedo decir es que estamos en eso, las circunstancias están dadas en estos momentos para un acercamiento, ambas partes ya han manifestado su disposición a llegar a un acuerdo amplio de cara a las elecciones del año entrante”, dijo a El Nacional uno de los comisionados que pidió no se le identificara.

Dicho acuerdo sería amplio y podría implicar la vicepresidencia de la República, así como cargos a senadores, diputados, alcaldes, regidurías, distritos municipales y juntas de distritos.

Se explicó que la esperanza de un acuerdo entre los antiguos compañeros de partido surgió luego que Miguel Vargas Maldonado declarara que solo mantendría la alianza con el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) si el candidato era Danilo Medina.

“Las conversaciones se dan al más alto nivel y el ambiente es muy favorable para que se concrete en principio un acuerdo político PRD-PRM, de hecho en buena parte las dos organizaciones tienen ideales del doctor Peña Gómez”, recalcó el informante.

Agregó que “de hecho yo estuve en una de esas reuniones y lo más importante es que hay oportunidad real de llegar a acuerdos”.

Guido confirma

El dirigente perredeísta Guido Gómez Mazara confirmó las conversaciones entre su organización y el PRM, pero advirtió al expresidente Hipólito Mejía y a Luis Abinader que se opondrá por todos los medios a tal posibilidad.

“Ya se lo he dicho y ahora lo reitero por el acercamiento que se está armando, me opondré, me voy a tirar a la calle del medio contra un posible acuerdo entre perredeístas y perremeístas, porque todo es una estrategia de Miguel Vargas Maldonado para intentar legitimarse y quedarse con las siglas del PRD”, sostuvo.

Añadió que “todos sabemos que está pendiente de fallo en el Tribunal Superior Electoral una instancia que sometió que declararía nula la presidencia de Vargas Maldonado, y él hará todo lo posible que lo haga aparecer como el representante legítimo del partido”.

Miguel Vargas

El pasado 10 de julio, cuando aún los danilistas intentaban una modificación constitucional para habilitar para otra repostulación al presidente Medina, Vargas Maldonado declaró que el PRD solo negociaría con el PLD si el mandatario era el candidato presidencial.

En ese entonces dijo que el PRD seguiría su propio camino con candidaturas propias en todos los niveles.