Santo Domingo. -El rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Arturo del Villar, instó a los profesionales a dejar de lado el “individualismo feroz” que sacude a la sociedad dominicana y actuar con responsabilidad en la solución de los problemas nacionales.

Cuando vean una injusticia, cuando vean un sistema que no funciona, no esperen a que alguien más lo arregle. Ustedes son esa persona que estábamos esperando.”, sostuvo, durante el acto de graduación de 734 profesionales de grado y post grado esa academia.

“En una época que a menudo aplaude el individualismo feroz, atrévanse a buscar el bien mayor, entendiendo que el éxito más duradero es aquel que mejora la vida de los demás”, siguió diciendo, en la graduación número 70 del Intec.

Rector del Intec

El rector del Intec sostuvo que «en un mundo donde es más fácil criticar que construir, el verdadero mérito no pertenece a quien señala cómo tropieza el que lucha, o cómo el que hace las cosas podría haberlas hecho mejor. El mérito le pertenece a quien está verdaderamente en la arena. Aquel cuyo rostro está manchado de polvo y sudor; el que se equivoca y se queda corto una y otra vez”.

“No se pregunten solo qué oportunidades les ofrecerá el mundo ahora que tienen este título. Pregúntense qué pueden hacer ustedes con este título para servir a nuestra sociedad”, puntualizó Del Villar.

“La historia del país ha sido impulsada por quienes se atrevieron a desafiar lo establecido y pensar en grande, por lo que invitó a los nuevos profesionales a no conformarse con el statu quo, sino a convertirse en agentes de cambio”.

En la ceremonia, muelle de San Souci, en Santo Domingo Este, se graduaron 11 nuevos doctores en Ciencias Sociales, Ciencias Ambientales y Matemáticas.

También, 32 becarios del Programa INTEC con los Estudiantes Sobresalientes (PIES) recibieron sus títulos profesionales, 26 de ellos con honores académicos.

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En esta investidura, 272 estudiantes obtuvieron los lauros académicos Summa Cum Laude, Magna Cum Laude y Cum Laude.

El discurso central de la ceremonia fue pronunciado por la ingeniera astronáutica Scarlin Hernández, quien formó parte de los equipos de los telescopios espaciales James Webb y Nancy Román de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

Andrea Saylin Villar Fortunato, graduanda Summa Cum Laude de la licenciatura en Ingeniería Comercial, con un índice académico de 3.98, juramentó a sus compañeros gradados.

E discurso de agradecimiento fue pronunciado por Lorena Isabel Luciano De la Mota y María Fernanda Santamaría Torres, ambas graduandas Summa Cum Laude de la Licenciatura en Psicología con un índice académico de 4.00.