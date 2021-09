Roansy Contreras exhibe potencial en su debut

PITTSBURGH – Mientras Cole Tucker estaba en el complejo de las Ligas Menores de los Piratas en Bradenton, Florida, trabajando para revitalizar su ofensiva, el club hizo que realizara una práctica de bateo en vivo contra algunos de los lanzadores que planeaba enviar a Alta Clase A y Doble-A.

Uno de ellos fue Roansy Contreras. Tucker había visto destellos de él en los entrenamientos primaverales, pero cuando entró al área para enfrentarse al derecho, fue una historia diferente.

«Fue como, ‘¡Oye, ve a buscarlos!» Tucker recordó. «‘Prueba estas cosas nuevas. Aquí hay 97-99 mph. ¡Ve a buscarlos! …Está enfermo».

Ahora, después de una temporada de altibajos que tuvo que superar, Contreras hizo su tan esperado, y tal vez algo inesperado, debut en Grandes Ligas a la temprana edad de 21 años, anunciando su presencia con tres entradas sin anotaciones para comenzar la derrota de los Piratas por 3-2 ante los Cachorros el miércoles por la noche en PNC Park.

¿Qué hay en el arsenal de Contreras? En primer lugar, a fuego alto. El prospecto No. 6 de los Piratas, según MLB Pipeline, tocó 97.8 mph en el radar en la primera entrada, convirtiéndolo en el único lanzador de los Piratas en alcanzar esa velocidad en una apertura esta temporada. Y su recta de cuatro costuras completó tres de sus cuatro ponches.

Contreras tiene un cambio por encima del promedio, pero lo mantuvo en gran parte en su bolsillo trasero. En cambio, el deslizador fue su lanzamiento secundario más utilizado, uno que ha sido el mayor trabajo en progreso de cualquiera de sus ofertas. Sacó tres abanicadas, más un strike tres abanicando de David Bote.

Las cosas de Contreras fueron eléctricas y apuntaron hacia lo que los Piratas y sus fanáticos esperan que pueda llegar a ser. Sin embargo, no fue un comienzo sin rayones.

Rafael Ortega envió el segundo lanzamiento del juego de Contreras para un sencillo, luego el derecho dejó una bola rápida de 0-2 demasiado cerca del medio para Willson Contreras dos bateadores más tarde: otro sencillo. Para comenzar la segunda entrada, Contreras lanzó seis bolas seguidas antes de conformarse con dos ponches seguidos.

«Este chico muestra mucho crecimiento en muchas áreas», dijo el gerente Derek Shelton. «Esta noche vimos a un chico que nunca se alejó de su plan … Regresó y ejecutó lanzamientos, y esa es una muy buena señal para que los Piratas sigan adelante».

Y la salida no duró mucho, aunque era de esperar. Contreras hizo 46 lanzamientos, un poco por debajo de los 64 que lanzó en su última apertura en Triple-A Indianapolis. Pero dado que sufrió molestias en el antebrazo derecho y el codo en junio y el hecho de que regresó de la lesión tan rápido como lo hizo, y como lanzador abridor duro, es un crédito tanto para él como para el personal de entrenamiento médico de los Piratas.

“Es increíble ver a un joven tener la confianza en sí mismo para darse cuenta de una lesión, notificar al personal médico y luego… ver la verdadera colaboración de un jugador, un personal médico, un equipo de fuerza, un departamento de pitcheo”, dijo el director de medicina deportiva de los Piratas, Todd Tomczyk. «[Es] una verdadera victoria organizativa para mí, pero el mayor ganador aquí es Roansy».

Parte de la razón por la que Conteras se contuvo fue la cantidad de entradas que había lanzado alrededor de la lesión, con solo 58 en Doble-A y Triple-A (y solo una apertura en Indianápolis). De hecho, casi parecía que Contreras terminaría el año en Triple-A.

Pero los Piratas necesitan entradas ahora mismo con un grupo de lanzadores afectado por lesiones, y los números de Contreras fueron fenomenales, apuntando hacia algo que el gerente general Ben Cherington dijo que sopesa en las convocatorias.

«Si un jugador no está siendo desafiado a un nivel, simplemente dominando hasta el punto en que no obtienen nada de la competencia, entonces querríamos mover a ese jugador sin importar cuánto quedara en la temporada», dijo Cherington el mes pasado.

Contreras se veía a gusto en Doble-A Altoona, especialmente antes de su lesión. Lanzó seis entradas sin hits el 11 de mayo contra Binghamton. Tuvo una proporción de 12.6 ponches por cada nueve entradas con la Curva. Permitió más de tres carreras limpias solo una vez.

Así que el miércoles, Contreras recibió una pequeña pero saludable dosis de desafío en su debut. Y pasó su primera prueba.

«Esta temporada baja pasada y la temporada baja anterior a esa, me había estado preparando para este momento», dijo Contreras. “Me había tomado muy en serio mi preparación y he sido muy diligente en mi preparación.

“Tengo que ser honesto contigo: no me sorprende [estoy aquí]. Una gran parte de eso es que realmente creo en todo el trabajo duro y los sacrificios que he dedicado a este juego. Ver los resultados, es enorme [y] es una bendición».