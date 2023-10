RTI gradúa en NY a cientos de jóvenes en carreras técnicas

NUEVA YORK.- El Instituto Técnico del Renacimiento (RTI), organización sin fines de lucro que dirige el dominicano David Hiraldo en Nueva York, graduó el pasado fin de semana 300 jóvenes de escasos recursos en diferentes carreras técnicas, consideradas lucrativas en los Estados Unidos.

Hiraldo precisó que el RTI desde el 2016 ha graduado a más de cuatro mil jóvenes de diferentes nacionalidades, y en el presente año a más de dos mil en 17 diferentes carreras, “pero tenemos 10 mil esperando para ingresar al Instituto”.

“Las carreras técnicas que impartimos de manera gratuita son plomería, electricidad, carpintería, aire acondicionado central (HVAC) y refrigeración, instalación de paneles y para obtener la licencia de conducir comercial”, dijo.

Asimismo, en seguridad, asistentes de oftalmología y enfermería, clases para sacar sangre, Home Attendants y de Osha 30 (enseña al estudiante como evitar accidentes en construcciones), entre otras, precisó Hiraldo.

Señaló que el próximo 19 de este mes funcionarios de la Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA), en las áreas de manejar trenes y autobuses de la ciudad, visitarán el Instituto porque quieren emplear estudiantes nuestros para trabajar.

Reiteró que las clases son gratuitas, “para aceptar los estudiantes, no hacemos ningún tipo de preguntas, si tiene récord criminal, ni si ha caído preso o no, si es o no indocumentado, si estudia o no, ni de qué raza ni país es, para entrar al RTI solo debe tener sobre los 17 años”.

Afirmó que decenas de los graduandos después de lograr su título se mudan a otros estados (Nueva Jersey, Pensilvania, Connecticut, Virginia, Massachusetts, Rhode Island, entre otros), a laborar en diferentes empresas, porque el Instituto está avalado y reconocido por el Centro Nacional de Educación e Investigación de la Construcción -NCCER- con licencia a nivel nacional.

“Las expectativas para el RTI son buenas, porque vamos abrir un Instituto en cada condado de la ciudad, gracias al apoyo del alcalde Eric Adams; a la speaker del Concejo Municipal, Adrienne Adams; a la concejal del distrito 10, Carmen de la Rosa; al asambleísta Manny de los Santos; al presidente del condado de Manhattan, Mark Levine; y al Comisionado de Transporte (DOT), Ydanis Rodríguez, entre otros”, explicó.

«Para nosotros, hacer obras sociales es sentirnos feliz consigo mismo y también pagarle para atrás a este país que me ha apoyado tanto», puntualizó Hiraldo.

Las inscripciones pueden hacerse a través de la página web de la organización: https://renaissancetechnicalinstitute.org/ y davidh@renaissancetechnicalinstitute.org, llamando al 212-722-5000 o enviándola por Fax 212-722-5022

El local del RTI está ubicado en el 173 East de la calle 112, entre las avenidas Lexington y Tercera en Manhattan

El acto de graduación se llevó a cabo en el Alumni Auditorium de la Universidad de Columbia, ubicado en el 630-650 W. de la calle 168, en el Alto Manhattan. El Comisionado Rodríguez y el director del Distrito de Mejoramiento Comercial (BID) de Washington Heights, Isidro Medina, hablaron en el evento.