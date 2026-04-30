Santo Domingo.- Con un ambiente cargado de entusiasmo y expectativa, fue presentado oficialmente el programa Noche Duerma, la nueva propuesta nocturna de Radio Televisión Dominicana (RTVD), que llegará a la pantalla este lunes 4 de mayo con una oferta enfocada en entretenimiento, música y humor para toda la familia.

El espacio, producido por De Los Marti Producciones, se transmitirá de lunes a viernes en horario de 8:00 a 10:00 de la noche, con una combinación de música en vivo, concursos, invitados especiales e interacción directa con la audiencia.

Durante el acto de lanzamiento, el director general de RTVD, Iván Ruiz, destacó que este proyecto forma parte de la transformación que impulsa la televisora estatal, apostando por contenidos cercanos al pueblo y alineados con la identidad dominicana.

Ruiz expresó que la televisión vive una nueva etapa marcada por la convivencia entre la pantalla tradicional, las redes sociales y las plataformas digitales, por lo que consideró necesario adaptarse a los nuevos tiempos sin perder la esencia.

Director general de RTVD, Iván Ruiz

Señaló además que Noche Duerma representa una propuesta pensada para conectar con el público desde el entretenimiento sano, llevando alegría a los hogares dominicanos en horario nocturno.

El ejecutivo sostuvo que la televisión pública tiene una responsabilidad distinta, al tratarse de un medio sostenido por los aportes de la ciudadanía, por lo que debe responder con contenido que aporte valores, cultura y espacios de calidad.

En ese sentido, afirmó que RTVD busca fortalecer una programación variada, donde también tengan cabida proyectos de entretenimiento capaces de unir a la familia frente al televisor.

Iván Ruiz resaltó igualmente que el nuevo programa servirá como plataforma para respaldar el merengue y promover nuevos talentos, al considerar que la televisión pública debe contribuir con la difusión de la música nacional.

“El pueblo merece propuestas dignas, modernas y con identidad propia”, expresó durante su intervención, al tiempo de agradecer el respaldo recibido en esta nueva etapa del canal.

La conducción de Noche Duerma estará a cargo de Rafa Bobadilla, Miguel Alcántara, Pamela De León, Liondy Ozoria y Luisín Martí, quienes encabezarán cada noche una propuesta dinámica desde el estudio A de RTVD, con escenografía de Omar Martí.

El concepto del programa apuesta por una estructura ágil y participativa, donde cada emisión será diferente e incluirá presentaciones musicales, humor y enlaces en vivo desde distintos puntos del país.

Durante el encuentro con la prensa, los talentos y el equipo de producción compartieron detalles del proyecto y manifestaron sentirse entusiasmados de formar parte de una propuesta que promete renovar las noches de la televisión dominicana.