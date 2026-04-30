Karen Yapoort enciende las redes con su nueva “nave” 2026

Santo Domingo.– La comunicadora Karen Yapoort volvió a acaparar la atención en redes sociales tras compartir un video que deja ver lo que sería su nueva adquisición: una lujosa Cadillac Escalade Platinum Sport 2026, cero kilómetros.

En las imágenes, publicadas en su cuenta de Instagram, se observa el momento en que una patana transporta el vehículo hasta las afueras del Hilton Garden Inn La Romana. Posteriormente, la también modelo muestra el interior del automóvil y algunas de sus características.

El modelo, considerado uno de los SUV más exclusivos del mercado, está valorado en más de 120 mil dólares, lo que equivale a más de siete millones de pesos dominicanos.

Puedes leer: Alofoke: está listo para enfrentar proceso legal por demanda de diputada del PRM

Aunque Yapoort acompañó la publicación con un breve mensaje: “mamoradaaaaa 🌸🌸🌷🌷💐 2026”, el contenido no tardó en generar una avalancha de reacciones y comentarios entre sus seguidores, quienes destacaron el nivel de lujo del vehículo.

Se recuerda que, en 2023, Karen Yapoort también había adquirido un vehículo de la marca Cadillac, una compra que coincidió con el estreno de su primer programa de temporada, Casados en Caos, marcando en ese momento una nueva etapa en su carrera dentro del entretenimiento.

Hasta el momento, la comunicadora no ha ofrecido detalles adicionales sobre la adquisición, pero el video ya circula ampliamente en plataformas digitales, consolidándose como tendencia dentro del ámbito del entretenimiento local.