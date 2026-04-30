«La Sufrida» de Vickiana ahora en típico por Karolis P

La canción ‘La Sufrida’, que marcó una época en los años 80 en la voz inconfundible de Vickiana, regresa con nuevos aires gracias a la artista Karolis P, quien presenta una versión en ritmo típico junto a la propia intérprete original, en un dueto cargado de emoción y fuerza musical.

Con una voz potente y versátil, Karolis P se ha convertido en una de las artistas dominicanas más destacadas de la escena musical en Nueva York, donde ha logrado abrirse paso con talento, disciplina y una propuesta artística que abarca desde el pop hasta la bachata, el merengue y ahora la música típica.

Actualmente, la cantante se encuentra en República Dominicana cumpliendo una agenda de presentaciones y promoviendo este nuevo sencillo, además de otros proyectos que forman parte de una nueva etapa en su carrera.

Entusiasmada con el crecimiento que ha tenido su trayectoria, Karolis P reveló que trabaja en la producción de un nuevo disco, así como en futuras colaboraciones con reconocidos artistas del medio, apostando a seguir consolidando su nombre dentro de la industria musical.

Aunque su formación profesional es en pedagogía, decidió emigrar a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades y, sobre todo, para perseguir su gran sueño: convertirse en cantante. Fue allí donde comenzó desde cero, animando karaokes y presentándose en diferentes escenarios de Manhattan y El Bronx, hasta lograr posicionarse como una de las voces más solicitadas en ese ambiente artístico.

Hoy, además de artista, es propietaria de un restaurante donde también se presenta regularmente, combinando su faceta empresarial con su gran pasión por la música.

“Grabar con Vickiana representa un sueño cumplido, porque ella siempre ha sido la artista favorita de mi madre. Tener hoy un tema junto a ella y otros proyectos en camino es una bendición de Dios”, expresó emocionada.

Su carrera ha contado con el respaldo de su mentor y padre artístico, Frank Ageno, compositor puertorriqueño con fuerte conexión dominicana, quien ha sido pieza clave en su desarrollo profesional dentro de la escena artística de la Gran Manzana.

Entre sus canciones figuran temas como ‘Pretensiones’, a dúo con Julio Allendi; ‘Papá’, ‘El Salchichón’, ‘Se viene encima el Año Nuevo’ y ‘Bailar’, entre otros.

Detrás de su éxito hay también una historia de superación admirable. Antes de dedicarse por completo a la música, Karolis trabajó como maestra de niños con necesidades especiales, una experiencia que marcó profundamente su vida y que hoy forma parte de la sensibilidad que transmite en cada interpretación.