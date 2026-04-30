Wellington Arnaud, presentó ante la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados el proyecto de financiamiento por US$400 millones

Santo Domingo.–El director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud, busca la aprobación de unos 400 millones de dólares ante la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para la construcion de infraestrutura de «agua potable y riego para campos de golf en Punta Cana.

Según el proyecto, la obra será ejecutada por el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) como parte del Programa Integral de Agua Potable, Saneamiento Universal y Reúso, en su fase III.

En ese sentido, el director del Inapa, Wellington Arnaud , acudió al Congreso para explicar los alcances de la iniciativa, que impactaría una de las zonas de mayor expansión turística del país.

Sin embargo, el avance del préstamo vuelve a colocar sobre la mesa el debate sobre la dependencia del financiamiento externo para desarrollar obras de infraestructura básica, especialmente en áreas donde el crecimiento hotelero y urbanístico ha sido acelerado durante años.

Supuestamente, según la comunicación enviada por el presidente Luis Abinader al titular de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco , el programa busca mejorar la salud pública, ampliar el acceso al agua potable y proteger el acuífero costero.

El proyecto contempla infraestructura de agua potable, saneamiento y reúso de aguas residuales tratadas para riego de jardines y campos de golf, medida presentada por las autoridades como inédita en el país.

Arnaud explicó que el plan abarcará más de 300 kilómetros de litoral, incluyendo Boca Chica, San Pedro de Macorís, La Romana, Higüey, Bávaro y Punta Cana.

Pese al respaldo legislativo inicial, sectores mantienen interrogantes sobre el impacto financiero del nuevo endeudamiento y la capacidad de garantizar una ejecución transparente y eficiente de los recursos.