Tenis de mesa tiene su casa lista para Santo Domingo 2026

El ministro de la Vivienda, Víctor -Ito- Bisonó, el ministro de Deportes, Kelvin Cruz y el presidente de la Federación de Tenis de Mesa, junto a decenas de atletas que sonríen por la remodelación. Colí, la mascota de los Juegos 2026, también figura en la imagen.

El tenis de mesa dominicano celebra una buena nueva.

Su casa está lista para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La entrega oficial se realizó ayer a cargo del ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Víctor – Ito – Bisonó, como parte de las obras remozadas para el evento regional que se realizará a partir del mes de julio.

El ministro Víctor Bisonó hizo un llamado a la ciudadanía a asumir el cuidado y la preservación del Pabellón de Tenis de Mesa, recalcando que el mantenimiento de este tipo de espacio resulta clave para garantizar su durabilidad y utilidad.

Indicó que el MIVED trabaja de manera acelerada en la entrega de nuevas instalaciones deportivas.

El presidente del Comité Organizador de los Juegos, José Monegro, resaltó que todas las obras entregadas cumplen con los estándares internacionales.

Agradecido

El presidente de la Federación Dominicana de Tenis de Mesa, Gary Hernández, expresó su satisfacción por el remozamiento en nombre de toda la comunidad del tenis y afirmó que será bien aprovechado por los atletas.

Gary Hernández, presidente de la Federación Dominicana de Levantamiento de Pesas y Garibaldy Bautista, presidente del Comité Olímpico Dominicano.

“Nuestros atletas podrán integrarse a este centro que les ofrece las condiciones necesarias para entrenar a su máxima capacidad, lo cual es clave en su camino a los Juegos”.

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El complejo

El recinto cuenta con gradas con capacidad para 1,344 espectadores, área VIP, baños para personas con discapacidad, sanitarios para damas y caballeros, además de oficinas administrativas, vestidores para atletas, gimnasio, área de dopaje, cafetería y espacios de depósito.