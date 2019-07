San Juan, (EFE).- Tras la dimisión del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, se ciernen interrogantes sobre la posible nueva mandataria de la isla, Wanda Vázquez, tras publicarse este viernes nuevas informaciones por presuntos actos de corrupción.

En el blog En Blanco y Negro del diario digital Noticel se publicaron este viernes presuntas pruebas de actos de corrupción contra Vázquez, actual secretaria de Justicia, y quien se prevé que reemplace a Rosselló el 2 de agosto, cuando se hará efectiva su renuncia tras la publicación de un polémico chat que desató una crisis. En ese chat, Rosselló, miembros del Ejecutivo y varios asesores, se burlan e insultan a artistas, políticos, periodistas y miembros de la comunidad LGTB, así como a víctimas del huracán María y personas con problemas de peso.

El blog revela una trama para presuntamente beneficiar a personas relacionadas con La Fortaleza, sede del ejecutivo de la isla. De acuerdo a esa información, Vázquez no investigó un presunto tráfico de influencias y presiones que al parecer ejercían unos asesores de La Fortaleza para agilizar la concesión de licencias a centros de dispensación y cultivo de cannabis. Además, se señala que la secretaria de Justicia supuestamente no investigó la desaparición de once millones de dólares de la Junta de Farmacia. Este jueves, el citado medio también reveló un presunto intercambio de mensajes entre Vázquez y el exsecretario de Hacienda Raúl Maldonado, en las que al parecer ella se niega a investigar posibles irregularidades sobre unos contenedores con ayuda para las víctimas del huracán María, que azotó a la isla en septiembre de 2017.

En un comunicado, la funcionaria se mostró tajante e indicó que “nada” va a poder “minar nuestro deseo de continuar haciendo cosas correctas y positivas por nuestro pueblo. Esa ha sido nuestra trayectoria”. “Nuevamente” hoy “continúan los ataques viciosos a mi integridad personal y profesional”, agregó sobre la publicación del medio.

“Es evidente el deseo y la agenda de algunos para tratar de minar mi credibilidad en este momento de trascendental importancia para Puerto Rico y de desestabilizar el orden gubernamental, lo que solo intenta perpetuar la inestabilidad y el desasosiego en el país”, subrayó. “Nuevamente ofrecen información que no se ajusta a la verdad y tienen el efecto de desinformar”, matizó. A su vez, indicó que sería “incorrecto de nuestra parte ofrecer información a personas implicadas o no sobre el progreso o existencia o no de investigaciones en el Departamento de Justicia”.

“No emitiremos más comentarios públicos sobre investigaciones en el Departamento de Justicia ni sobre alegaciones sin fundamento y/o publicaciones en redes de alegadas conversaciones electrónicas, cuya procedencia es desconocida”, concluyó Vásquez. Por otro lado, las críticas de la oposición contra ella también aumentan por su tardanza en investigar el tema del polémico chat que llevó a que Rosselló presentara su renuncia. Al tiempo que crecen las criticas contra Vázquez, medios locales indican que cuando se cubra el vacío en la Secretaría de Estado, dicha persona podría asumir la gobernación.

La potestad de nombrar a un secretario de Estado, posición vacante actualmente, solo la tiene la nueva gobernadora cuando suba al poder. La Constitución prevé que el sucesor en el caso de la dimisión de un gobernador debería ser el secretario de Estado, pero el exjefe de esa cartera Luis Rivera, dimitió al conocerse el contenido del chat. Las dudas crecen al recordar que en un comunicado difundido tras conocerse la renuncia de Rosselló, Vázquez no dudó en precisar que “de ser necesario” asumiría la gobernación cuando esta se hiciera efectiva. En caso de hacerlo Vázquez será la segunda mujer gobernadora de Puerto Rico después de Sila Calderón (2001-2005).

El colectivo “hacker” Anonymous envió este jueves un mensaje por YouTube en el que pide a los puertorriqueños que sigan alerta y advierten que la “guerra por la libertad en Puerto Rico y a través del mundo está lejos de acabar”. Sobre Vázquez advierten que es del “mismo perfil político de Ricardo Rosselló. Varios puertorriqueños permanecen atentos y solicitan que se descalifique a Vázquez de la posibilidad de ocupar la posición debido a sus lazos por la pasada administración”, avisan. Por eso es importante que cualquier persona “mantenga su resistencia sobre los oficiales, porque el sistema va a hacer pequeñas concesiones para manipular las masas y hacer que se vayan a sus casas, pero de hecho esto permitiría que el mismo poder se mantenga en control”.