SANTIAGO. Continuaba desaparecida esta mañana una menor que la noche del pasado sábado salió de su residencia del sector Villa Rosa, en Cienfuegos.

La desaparición de la jovencita de 12 años fue hecha pública por su madre Dayana Jerez, quien admitió que no es la primera vez que esta abandona su hogar y que anteriormente regresó por su cuenta.

A pesar de que Jerez hizo la denuncia de la desaparición de su hija a través de medios noticiosos locales, todavía esta mañana no lo había hecho ante el organismo correspondiente de la Policía.

Así lo dijo hoy el coronel Juan Guzmán Badía, vocero policial en esta demarcación, quien precisó que se enteró de la situación por intermedio de la prensa, “pero esa señora no ha venido a formalizar la denuncia”.

Dayana Jerez precisó que su hija salió la noche del sábado de su casa a comprar alimentos para cenar y desde entonces no tiene información de su paradero.