Se muestra de acuerdo con pacto salarial

NUEVA YORK.- El dirigente político Emigdio Mercedes dijo estar de acuerdo con el pacto salarial planteado por el presidente Luis Abinader.

Mercedes, presidente del Partido Nueva Sociedad (PNS), en formación, señaló que el 29 de junio 2022, declaró “estamos viviendo momentos difíciles en donde los empresarios, industriales, comerciantes y el gobierno debemos sacrificarnos porque de lo contrario será peor cuando una persona ganando el salario actual no pueda comprar sus alimentos”.

En documento de prensa, indica que el aumento real que se hizo recientemente no es suficiente para cubrir el costo de los artículos de primera necesidad, y que ahora debe ser para todos los empleados del sector privado y también para los servidores públicos, que no fueron incluidos en el pasado aumento.

Explicó que de no hacer el sacrificio será peor cuando llegue el momento de la impotencia de los empleados y trabajadores al no poder adquirir la comida de su familia o no cubrir los gastos escolares, de salud, o el pago de alquiler.

Los empresarios, industriales y comerciantes debemos sacrificarnos disminuyendo el margen de beneficio, para que no se incrementen los precios de los artículos como consecuencia de la siguiente alza salarial.

Mercedes, quien fuera subsecretario de trabajo en 1986, manifestó que el gobierno también debe sacrificarse eliminando el anticipo a las MIPYMES, para que estas no sigan financiando al Estado dominicano.

También, debe eliminarse a las MIPYMES el 1% sobre los activos cuando el negocio presente pérdida en su declaración del periodo fiscal.

Con la eliminación del anticipo y del 1%, las MIPYMES podrán desenvolverse con liquidez, formalizarse, crecer; y también asimilar el próximo aumento salarial, finalizó Mercedes.