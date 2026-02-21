El llamado del presidente Luis Abinader a los empresarios para ampliar su presencia en la frontera marcó el eje central del acto celebrado este sábado en Sabaneta, provincia Santiago Rodríguez, donde se destacó el potencial de inversión y desarrollo en las provincias fronterizas bajo el régimen de incentivos vigente.

El mandatario instó al sector empresarial a establecer operaciones en la zona, tomando como referencia proyectos productivos ya instalados que han contribuido a dinamizar la economía local y generar empleos.

Llamado a invertir en la frontera

Durante su intervención, el mandatario exhortó al empresariado nacional a estudiar y aprovechar los incentivos contemplados en la Ley 12-21, normativa que fortalece el régimen especial para el desarrollo fronterizo.

“Yo hago un llamado desde aquí hoy, para que vean el ejemplo de estas empresas y que se establezcan más empresas en la zona”, expresó.

Puedes leer: Sargento resulta herido en operativo que fallecieron deliencuentes del caso artista Masha

El jefe de Estado insistió en que empresarios de Santo Domingo, Santiago y otras provincias deben evaluar las facilidades legales vigentes y contribuir al desarrollo integral, la generación de empleos y la dinamización económica de la región fronteriza.

Confianza para invertir y seguridad jurídica

El acto coincidió con el 20 aniversario de la empresa Mega Plax, donde su presidente, Manuel Taveras, afirmó que el compromiso gubernamental con la frontera ha restablecido la confianza para invertir.

Taveras destacó que la Ley 12-21 ha devuelto la seguridad jurídica, fortaleciendo el clima de negocios y permitiendo que empresas acogidas al régimen continúen creando oportunidades y aportando al crecimiento regional.

Asimismo, señaló que la expiración de la Ley 28-01 en administraciones pasadas afectó la estabilidad del régimen de incentivos, situación que, según indicó, fue revertida con la nueva normativa.

Expansión industrial y generación de empleos

En el marco de la conmemoración fueron inauguradas dos naves industriales y un área de comedor, como parte de la expansión operativa de Mega Plax en esta provincia fronteriza.

El empresario valoró el enfoque gubernamental hacia la frontera y subrayó el impacto del marco legal como factor determinante para atraer inversiones y sostener la creación de empleos.

Autoridades y bendición del acto

La actividad incluyó una invocación religiosa a cargo del diácono Antonio Vargas, quien bendijo las obras inauguradas y pidió prosperidad y bienestar para la comunidad.

Estuvieron presentes autoridades provinciales y legislativas, entre ellas la gobernadora Glehany Azcona Torres, el senador Antonio Marte, diputados, representantes empresariales y miembros de la comunidad.

El acto reafirmó la apuesta gubernamental por fortalecer el desarrollo fronterizo mediante incentivos legales, inversión privada y la promoción de oportunidades económicas sostenibles.