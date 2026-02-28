El sector público aportó el 64% de los 117,948 nuevos empleos creados en el mercado laboral dominicano entre octubre-diciembre de 2024 y el mismo período de 2025. En tanto que, el sector privado aportó apenas el 1%, según datos recientes del Banco Central (BCRD).

Las estadísticas revelan que la creación de nuevos puestos de trabajos en ese ciclo anual fue motorizada por el Estado dominicano. En términos absolutos, estos ocupados pasaron de 660,630 en 2024 a 736,090 en 2025 trabajadores gubernamentales, para un incremento de 75,461 personas.

Este desempeño representa un crecimiento interanual de 11.4 %, muy por encima del promedio general y de la expansión del mercado laboral en el período observado, en el cual registró una variación de 2.3%. Esto, tras el total de la población ocupada pasar de 5,050,930 a 5,168,878 personas que equivale a 117,948 nuevos puestos durante el período observado.

En contraste, el empleo privado mostró un comportamiento prácticamente estancado. Los empleados privados pasaron de 2,049,028 a 2,050,184, con un aumento absoluto de apenas 1,156 puestos, es decir, el 1 % de los nuevos empleos del último año.

En términos porcentuales, este sector tuvo un crecimiento de solo 0.06 %, una cifra marginal que refleja escaso dinamismo empresarial en comparación con el impulso estatal.

Categoría empleos restantes

El número de personas que laboran en su propio negocio o empresa, segmentada como patronos o socios activos en la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) del Banco Central, aportaron el 23.8 % del total de los nuevos puestos creado entre 2024 y 2025.

Este grupo aumentó de 244,892 a 273,014 trabajadores, lo que implica 28,122 nuevos espacios laborales. Este desempeño equivale a un crecimiento de 11.5 %. En efecto, creció y tuvo un papel más preponderante que el sector netamente privado.

Por su parte, los trabajadores por cuenta propia disminuyeron de 1,794,355 a 1,779,997, con una reducción absoluta de 14,359 personas. La caída porcentual fue de -0.8 %. Este retroceso puede interpretarse como una posible migración hacia empleos asalariados o una reducción de actividades independientes.

La categoría laboral “servicio doméstico” mostró un incremento relevante, al pasar de 243,156 a 267,285 trabajadores.

El aumento fue de 24,129 personas, equivalente a un crecimiento de 9.9 %. En tanto, los familiares no remunerados aumentaron de 58,869 a 62,309, es decir, 3,440 más, para una variación de 5.8 %.