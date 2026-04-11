Senador reclama una justicia ágil en República Dominicana

Santo Domingo. -El empresario Antonio Taveras, senador por la provincia Santo Domingo, pidió una justicia más ágil y aseguró que el Congreso Nacional impulsa “transformaciones profundas” del sistema judicial.

“No se trata de ajustes aislados, sino de una agenda coherente que busca fortalecer la seguridad jurídica, mejorar la eficiencia institucional y ampliar las garantías de los ciudadanos”, afirmó el senador del Partido Revolucionario Dominicano (PRM).

Indicó que “estamos empeñados en consolidar un modelo de administración pública más transparente y sometido al control del derecho”, explicó el legislador.

El senador dijo que la Justicia dominicana necesita recuperar la confianza de la población dejando la lentitud en los procesos bajo su responsabilidad.

El legislador planteó sus consideraciones durante el panel “Reformas Estructurales”, junto al vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños y el diputado Wady Batista.

El congresista, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado, precisó que las cámaras legislativas han avanzado en la aprobación de leyes que han mejorado la eficiencia institucional y fortalecido la seguridad jurídica.

“Las reformas ya aprobadas y las actualmente en curso, reflejan un proceso legislativo orientado a la transformación profunda del sistema de justicia y del funcionamiento del Estado dominicano”, indicó.

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Se refirió a la Ley de Extinción de Dominio, aprobada en 2022 tras más de una década de espera constitucional para combatir el crimen organizado. Asimismo, resaltó la Ley de Uso de Medios Digitales como una herramienta clave para la modernización del sistema, la cual se encuentra actualmente bajo revisión para su perfeccionamiento.

A estas se suman la Ley de Recurso de Casación y la Ley de Actos del Estado Civil.También, enfatizó la legislación que creó los Distritos Judiciales de Santo Domingo Este, Oeste y Norte, una medida que responde a la demanda histórica de descentralizar los servicios judiciales en la provincia para mejorar su eficiencia.

Senador Taveras

Taveras señaló, además, instrumentos de gran impacto sistémico como el nuevo Código Procesal Penal y el nuevo Código Penal, cuya entrada en vigor se prevé para agosto.

A esto se añade la reciente aprobación de la Ley de Control y Fiscalización del Congreso Nacional, pieza que busca desarrollar de manera integral las facultades de control del Poder Legislativo.