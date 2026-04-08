Servicios de la Embajada de EE. UU. quedan suspendidos por lluvias en Santo Domingo

Santo Domingo.– La Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo informó que permanecerá cerrada este miércoles 8 de abril de 2026 debido a las lluvias, por lo que quedan cancelados todos los servicios rutinarios programados para hoy.

La sede diplomática indicó que los ciudadanos estadounidenses que necesiten asistencia de emergencia pueden comunicarse al teléfono 809-567-7775.

En cuanto a los servicios de visado, el Centro de Solicitud de Visas (VAC) estará operando con capacidad limitada, por lo que se aconseja a los solicitantes evitar desplazamientos que puedan representar riesgos.

Aquellas personas que no puedan asistir a sus citas recibirán instrucciones del Centro de Servicio de Citas para Visas sobre el proceso de reprogramación.

La Embajada también informó que los servicios rutinarios y la asistencia a ciudadanos estadounidenses en las agencias consulares de Puerto Plata y Punta Cana continuarán operando, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

Asimismo, recomendó a la población mantenerse informada sobre las condiciones del tiempo, el tránsito y posibles efectos de las lluvias a través de medios oficiales y de los organismos de emergencia del Gobierno dominicano, como el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), disponible en su portal web y en la aplicación móvil “alertaCOE”.

Para más información, la legación diplomática exhortó a consultar el enlace disponible en su perfil oficial.