Residentes del sector Los Ríos, en el Distrito Nacional, observan con asombro tres vehículos arrastrados por la fuerza de la cañada Las 800 tras su desborde./Foto Jorge González

No es lo mismo que te lo cuenten a verlo a través de un video o en imágenes por el visor de la cámara. Hoy, la ciudad no es la misma. Lo que empezó como una noche gris, de lluvias se convirtió, en cuestión de horas, en una pesadilla líquida, el transito en algunas vías lento en otras avenidas escasos, pero las inundaciones en el asfalto era lo común.

El panorama en el sector de las 800 de Los Ríos, en la capital, era desolador. Al caminar mi tenis ya sentían la presión del agua y el lodo.

La zona estaba convertida en un área de desastre. Camiones de bomberos, ambulancias, unidades policiales, camiones recolectores de basura además de decenas de obreros de la alcaldía de la capital y de la defensa civil en distintas labores impregnaban movimiento a la zona.

Personas moviéndose de un lugar a otro. Otros sacando electrodomésticos de sus hogares mientras algún solo se limitaban a observar lo que para muchos de los lugareños es lo normal después de un evento climatológico de importancia. Vehículos arrastrados, casas invadidas, vías inundadas y bloqueadas; pasajeros varados son el drama en el día de hoy en el Gran Santo Domingo.