Shupamela aclara que no eligió el plantel donde se filmó videoclip

Santo Domingo.– La cantante urbana, Pamela Sandoval, conocida artísticamente como Shupamela, aclaró que no tuvo responsabilidad en la elección del lugar donde se grabó el controversial videoclip junto a la exponente urbana Menor Queen, filmado en la escuela Lilian Portalatín Sosa, en el sector Invivienda de Santo Domingo Este.

“Se me informó que se realizaría en una escuela abandonada que ya no estaba en uso oficial. Como artista, simplemente me presenté el día del rodaje y seguí las instrucciones del director y del equipo de producción”, explicó Sandoval en un comunicado publicado en sus redes sociales.

La aclaración surge luego de que el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, revelara que las artistas ingresaron al centro educativo alegando tener un supuesto permiso.

Shupamela afirmó que en ningún momento buscó ofender a la comunidad ni al sistema educativo dominicano, y que decidió eliminar el video de inmediato tras la indignación generada en la opinión pública.

“Jamás fue mi intención faltar el respeto al sistema educativo dominicano ni a la comunidad. Estoy aquí con respeto y responsabilidad, y dispuesta a colaborar en todo lo que sea necesario con la investigación para que esta situación se pueda aclarar correctamente”, puntualizó la artista.

El caso continúa bajo investigación de las autoridades competentes.