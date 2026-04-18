El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este sábado que se mantenían 23 acueductos fuera de servicio y otros 23 afectados por fallas menores, productos de los torrenciales aguaceros causados por una vaguada.

Indicó que, tras los daños, 230 mil 104 usuarios se encuentran afectados. Informa la Defensa Civil, que, debido a las fuertes lluvias, cayo un árbol encima de vivienda, afectándola parcialmente, el mismo fue cortado y removido.

Señaló que los ministros de la Presidencia y Administrativo mantienen permanentemente comunicación con la Dirección del Centro de Operaciones de Emergencia a fin de mantener informado al alto mando con relación al desarrollo de este evento, apoyando con los recursos necesarios a través del Plan Social de la Presidencia y de los Comedores Económicos.

Precisó que el Ministerio de Defensa se mantiene en comunicación permanente con la Dirección del Centro de Operaciones de Emergencias.

Además, la Defensa Civil, mantiene la activación de las Salas de Situación de la Sede Central y provinciales bajo alerta, mantiene Monitoreo constante de las zonas más vulnerables en las provincias bajo alerta, coordina las evacuaciones preventivas con los diferentes directores provinciales en alerta amarilla. de ser necesario.

También, la Cruz Roja Dominicana en las provincias bajo alerta amarilla mantienen activados sus equipos de respuesta, Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), apoyo psicosocial y salud, al tiempo que sostienen la coordinación y representación institucional en los Comités de Prevención, Mitigación y Respuesta (CPMR), en sus respectivos niveles territoriales.

Hasta ayer, mantenía 26 provincias bajo alerta de las cuales, 11 estaban en amarilla y 15 en verde tras las lluvias registradas en los últimos días en el territorio nacional.

En alerta amarilla fueron colocadas La Vega, San Juan, San José de Ocoa, El Seibo, Monte Plata, La Romana, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Santo Domingo, San Cristóbal y Distrito Nacional.

En verde estaban María Trinidad Sánchez, Samaná, Monseñor Nouel, Valverde, Dajabón, Azua, Duarte, en especial el Bajo Yuna, Sánchez Ramírez, Santiago, Montecristi, Espaillat, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, La Altagracia y Hermanas Mirabal

La medida responde a la persistencia de las lluvias en gran parte del territorio nacional, lo que mantiene elevado el riesgo de inundaciones urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.

El COE exhortó a la población, especialmente a quienes residen en zonas vulnerables, a mantenerse atentos a los boletines oficiales y a no cruzar cuerpos de agua con alto volumen debido a que persisten riesgo de desbordamientos de ríos, arroyos y cañadas producto de los aguaceros registrados.