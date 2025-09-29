Actualidad

Policía identifica escuela donde se grabó video musical polémico

Por
Policía identifica escuela donde se grabó video musical polémico

Santo Domingo.– La Policía Nacional confirmó que la escuela Liliam Portalatín Sosa, ubicada en el sector Invivienda, fue el escenario de un video musical urbano protagonizado por Shupamela y MenorQueen, que ha generado críticas e indignación en la sociedad.

El vocero policial, Diego Pesqueira, detalló que la grabación se realizó el 7 de septiembre, alrededor de las 2:00 p.m., cuando las artistas ingresaron vestidas formalmente, alegando contar con un permiso para una actividad, y posteriormente cambiaron de vestimenta para filmar el material dentro del centro educativo.

Puedes leer: Interior y Policía inicia período de gracia para renovación de licencias de armas de fuego

El hecho ha reavivado el debate sobre la seguridad y control del acceso a las escuelas públicas, así como el uso de estos espacios para fines distintos a los educativos. Las autoridades evalúan medidas para evitar que situaciones similares se repitan.

TEMAS: #Policía identifica#video musical polémico
El Nacional

El Nacional

Es la voz de los que no tienen voz y representa los intereses de aquellos que aportan y trabajan por edificar una gran nación