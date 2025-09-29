Santo Domingo.– La Policía Nacional confirmó que la escuela Liliam Portalatín Sosa, ubicada en el sector Invivienda, fue el escenario de un video musical urbano protagonizado por Shupamela y MenorQueen, que ha generado críticas e indignación en la sociedad.

El vocero policial, Diego Pesqueira, detalló que la grabación se realizó el 7 de septiembre, alrededor de las 2:00 p.m., cuando las artistas ingresaron vestidas formalmente, alegando contar con un permiso para una actividad, y posteriormente cambiaron de vestimenta para filmar el material dentro del centro educativo.

Puedes leer: Interior y Policía inicia período de gracia para renovación de licencias de armas de fuego

El hecho ha reavivado el debate sobre la seguridad y control del acceso a las escuelas públicas, así como el uso de estos espacios para fines distintos a los educativos. Las autoridades evalúan medidas para evitar que situaciones similares se repitan.