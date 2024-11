Soraya Castillo se recupera tras delicada operación

La reconocida comunicadora Soraya Castillo despertó preocupación cuando a inicios de este mes de noviembre, colgó un vídeo en su Instagram en el que se le veía notablemente delgada y manifestó que fue operada de emergencia de una cirugía compleja y delicada.

Sus palabras llegaron al alma de muchos de sus seguidores y allegados, cuando confesó que este mal momento de salud la obligó a detenerse de esa prisa diaria que nos arrastra sin darnos cuenta, por lo que valora este tiempo detenida, como un regalo.

“Llegamos sin nada y nos iremos sin nada, excepto lo vivido, compartido, amado, reído, bailado y disfrutado. Todo lo demás es prestado”, escribió al pie del video en sus red social.

Y es que el momento delicado que estaba viviendo, en el que su vida podría estar en riesgo, despertó en ella esos sentimientos, que dejaron a más de uno conmovido, preocupado y revisando su propia vida.

Soraya fue operada de una hernia hiatal en el esófago, decisión que debió tomar antes, pero confiando en medicamentos se restó calidad de vida y al momento de la intervención el médico descubrió que el caso era más complejo de lo que pensó, porque los órganos, incluido el estómago, estaban fuera de su lugar.

“El hígado estaba adherido al estómago, el estómago se había metido dentro del diafragma, detrás del corazón había muchas adherencias a la pleura y al mismo corazón, y sacarlo fue muy difícil, según luego contó el cirujano”, detalló Castillo.

Exitosa recuperación

De cómo se siente en estos momentos, nos dice: “justo cumplo tres semanas de operada. En el momento en que él estaba realizando la cirugía notó algo en el hígado que no le pareció bien y procedió a hacerme una biopsia la cual, gracias a Dios, mi fe y las oraciones de un ejército Mariano, salió negativa a toda malignidad”.

Agrega que “el éxito de la recuperación ha sido en lo mucho que me he cuidado. He tenido que llevar una alimentación totalmente líquida desde entonces y por un tiempo más y he sido muy obediente. Me siento bien y como decía en el mensaje, este tiempo además de sanación física ha sido un tiempo para descanso de tantas prisas y un tiempo de reconexión espiritual”.

¿Por qué el mensaje?

Soraya explica que lo que motivó el mensaje que puso en su Instagram y alarmó a mucha gente que pensó que ella tenía alguna enfermedad grave, fue compartir, a modo de testimonio, que tenemos que priorizar nuestra salud, que cuando la vida te sienta y te detiene uno se da cuenta de lo rápido que va en el día día.

“La vida se vive como un torbellino y que a veces hay que parar antes de que la vida sea la que te detenga, darle prioridad a las cosas verdaderamente valiosas como la familia y los amigos. Agradezco el apoyo y cariño que he tenido abundantemente en estos días y tenemos que cuidar nuestra salud poniéndonos en manos de los médicos a tiempo porque siempre en la prevención y la medicina preventiva estará la garantía de una salud y vida prolongadas”, concluyó la conductora del espacio “Hasta el fondo”.