Juan Soto, de los Mets de Nueva York, reacciona tras conectar un jonrón en la séptima entrada de un partido de béisbol contra los Rangers de Texas, el sábado 13 de septiembre de 2025, en Nueva York. (Foto AP/Yuki Iwamura)

Santo Domingo.- La estrella de los Mets de Nueva York, el dominicano Juan Soto, se convirtió este sábado en el único jugador de la presente temporada de las Grandes Ligas con 40 jonrones y al menos 30 bases robadas, tras disparar su cuadrangular número 40.

Soto, de 26 años, conectó un jonrón solitario en la séptima entrada frente al lanzador Hoby Trey Milner, de los Rangers de Texas.

En ese momento, el partido se mantenía sin anotaciones. La semana pasada, Soto también hizo historia al ingresar al exclusivo club del 30-30, cuando alcanzó su base robada número 30, sumando entonces 38 cuadrangulares.

Con este logro, Soto se une a una selecta lista de peloteros de los Mets que han conseguido el 30-30: Francisco Lindor (2023), David Wright (2007), Howard Johnson (en tres ocasiones) y Darryl Strawberry (1987).

Soto ha incorporado una nueva faceta a su juego —el robo de bases— mientras mantiene un OPS de .925.

Según Baseball Savant, su velocidad de sprint se encuentra en el 15 % inferior de toda la MLB.