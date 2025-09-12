SANTO DOMINGO.– La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó este viernes que la Policía Nacional dispuso la suspensión inmediata de los agentes involucrados en la muerte de cinco hombres durante un supuesto intercambio de disparos ocurrido en una plaza comercial del sector La Barranquita, en Santiago.

Según Raful, los agentes señalados ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que actualmente dirige una investigación sobre el caso, en coordinación con la Procuraduría General de la República.

Suspensión de policías “Desde el Ministerio de Interior y Policía, en relación con los hechos ocurridos en Santiago, comunico: la Dirección General de la Policía Nacional ha dispuesto la suspensión inmediata de los agentes actuantes, quienes ya han sido puestos a disposición del Ministerio Público”, expresó la ministra a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Compromiso con la transparencia

La ministra aseguró que el proceso de investigación se llevará a cabo “hasta sus últimas consecuencias” y bajo un estricto compromiso con la transparencia hacia la ciudadanía.

“No habrá impunidad; el orden se construye con legalidad y justicia, y asumiremos todas las responsabilidades que el proceso determine”, enfatizó Raful.

Familiares cuestionan la versión oficial

El caso ha generado gran controversia a nivel nacional, especialmente por las declaraciones de familiares de las víctimas, quienes han cuestionado la versión oficial que sostiene que los fallecidos eran parte de una organización criminal y que hubo un intercambio de disparos con los agentes policiales.

La Procuraduría General de la República, bajo las órdenes de Yeni Berenice Reynoso, ya había designado a Wilson Camacho y a la fiscal de Santiago, Quirsa Abreu, para encabezar la investigación del hecho, en el que también resultó herido un cabo de la Policía y un sexto individuo logró escapar.

Los fallecidos

Las víctimas fueron identificadas como:

Julio Alberto Gómez

Edward Bernardo Peña Rodríguez

Carlos Enrique Guzmán Navarro (alias «el Charly» o «Charli Chasc»)

José Vladimir Valerio Estévez

Elvis Antonio Martínez Rodríguez

