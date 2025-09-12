La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, ordenó este jueves al director de Persecución del Ministerio Público y a la Fiscalía de Santiago investigar las circunstancias en que una patrulla de la Policía Nacional abatió a cinco hombres en un hecho ocurrido en una plaza comercial del sector La Barranquita.

Mediante comunicación oficial, la procuradora general instruyó al procurador adjunto Wilson Camacho, titular de Persecución, y a la fiscal interina de Santiago, Quirsa Abreu, a dirigir personalmente las indagatorias con el fin de “determinar las circunstancias objetivas en las que ocurrió el caso en cuestión y proceder conforme el resultado de la misma”.

Los fallecidos fueron identificados por la Policía como Edward Bernardo Peña Rodríguez, Carlos Enrique Guzmán Navarro (alias Charly o Charli Chasc), José Vladimir Valerio Estévez, Elvis Antonio Martínez Rodríguez y Julio Alberto Gómez. Todos murieron mientras recibían atenciones médicas en el Hospital Doctor Cabral y Báez de Santiago.

De acuerdo con la versión policial, el enfrentamiento se produjo la tarde del miércoles en una plaza de la avenida Olímpica, en La Barranquita, cuando agentes de la institución perseguían a un grupo armado. En el intercambio de disparos resultó herido el cabo Yohandy Encarnación, quien permanece ingresado en un centro de salud. La uniformada informó además que uno de los perseguidos logró escapar.

Las autoridades del Ministerio Público adelantaron que el proceso investigativo procurará esclarecer los hechos y establecer responsabilidades, en atención al mandato de la Procuraduría General.