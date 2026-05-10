San Isidro, Santo Domingo Este. — Un cadete de primer año de la Policía Nacional falleció la noche del sábado durante un incidente ocurrido en el área de la piscina de la Academia Militar “Batalla de Las Carreras”, hecho que actualmente es objeto de investigación.

El joven fue identificado como José Miguel López Hernández. Ante lo sucedido, la Academia Militar “Batalla de Las Carreras” expresó su profundo pesar mediante un comunicado oficial.

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho ocurrió alrededor de las 8:05 de la noche, mientras en las inmediaciones de la piscina se desarrollaba una dinámica de formación militar en la que participaban cadetes y guardiamarinas.

El reporte señala que, por razones que aún se investigan, el cadete López Hernández ingresó al área de la piscina con la intención de recuperar una botella de agua que se encontraba en el lugar.

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Posteriormente, presentó dificultades para mantenerse a flote, por lo que compañeros y oficiales presentes acudieron de inmediato en su auxilio.

Tras ser rescatado, recibió asistencia inmediata por parte del personal médico de servicio y fue trasladado al Hospital Militar Docente Dr. Ramón de Lara, FARD, donde falleció mientras recibía atenciones médicas.

Asimismo, otros cadetes y guardiamarinas que participaron en las labores de rescate fueron llevados al referido centro de salud para fines de evaluación y observación médica, luego de presentar agotamiento físico y lesiones leves.

Las autoridades informaron que el caso es investigado de manera conjunta por los organismos de control interno de las instituciones militares y de la Policía Nacional, a la espera también de los resultados de la autopsia correspondiente, con el propósito de establecer con precisión las circunstancias en que ocurrió este lamentable hecho.

La Academia Militar “Batalla de Las Carreras” reiteró sus condolencias y solidaridad con los familiares, compañeros y allegados del joven cadete, uniéndose al dolor que embarga a toda la comunidad militar y policial ante esta irreparable pérdida.