El merenguero dominicano Raúl Acosta, líder de la agrupación Oro Sólido, solicitó públicamente a la Asociación Dominicana de Cronistas de Arte (ACROARTE) excluir de cualquier futura nominación a su orquesta de los Premios Soberano.

“Después de analizar hoy, en reunión con mi equipo, los resultados de nuestras nominaciones, le pedimos por favor retirar cualquier futura nominación a la orquesta internacional Oro Sólido, mientras mi amigo el Sr. Héctor Acosta «El Torito» esté supervisando y dirigiendo esos premios”, expresó Acosta en una publicación en su cuenta de Instagram.

El artista agregó que su decisión no responde a conflictos personales con los miembros de ACROARTE, sino a su intención de evitar posibles cuestionamientos relacionados con conflictos de intereses dentro del proceso de premiación.

“Muchísimas gracias por todo, y podemos recomendarles muchos otros artistas dominicanos e internacionales que también, si realmente con números y trayectoria, deben merecer esas nominaciones”, añadió Raúl, quien estuvo nominado con su agrupación en la categoría “Artista y/o Agrupación Residente en el Extranjero” en la más reciente edición del galardón.

Concluyó su mensaje reiterando su respeto hacia la institución y celebrando la música: «Bendiciones a todos y que viva la música. Siempre agradecido”.