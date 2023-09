Techy: “La permanencia no la define la rapidez”

Techy Fatule, quien sigue trabajando en su música sin prisa, pero sin pausa, recientemente recibió su primera nominación a los Latin Grammys.

Te has sumergido en otros géneros, en esta ocasión estrenas “Esa soy yo” a ritmo de salsa ¿Consideras que la riqueza de la música no depende de qué género se escoja?

Definitivamente. Considero que siempre he trabajado para no encasillarme en un género, en un estilo. Amo la música y es lo que hago, música. Creo que hay muchos sonidos por explorar, muchas cosas por experimentar.

Tu carrera continúa en crecimiento, has sido constante y sin vuelta atrás ¿Lo prefieres así o te gustaría fuera un poquito más rápido?

Hay un principio que dice que todo tiene su hora. Creo que a pasito lento a veces las cosas son mucho mejor, cuando llegan las disfrutas más. Creo que todo tiene un tiempo divino, todo está escrito, por eso mi disco se llama “A su tiempo…” La permanencia de un artista y la calidad de su trabajo no la define la rapidez con la que logre las cosas, se trata de eso mismo, de la constancia y el crecimiento que hay tras cada paso y las lecciones que nos regalan.

Techy Fatule

Además de la música, tienes el teatro ¿Pudieras elegir uno si te lo pidieran?

La música es mi pasión y durante muchos años esperé para tomar la decisión de enfocarme solo en ella. La música es todo lo que yo elegiría siempre y va a ser mi primer amor.

Crecer debajo de los reflectores ¿Por momentos fue complicado o ni cuenta te diste?

Esto tiene sus pro y sus contra, en mi caso, ahora elijo ver los pro, que son conocer mi industria desde una perspectiva que me permite conectarme totalmente con lo más importante, saber reconocer que todo eso se puede apagar y lo que siempre va a quedar es la relación humana con mi familia, mis amigos y la gente que me quiere.