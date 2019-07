¿Verdad que has vivido la experiencia de limpiar cada objeto de su casa y ver que unas pocas horas ya todo tiene polvo otra vez?

Es parte de las consecuencias de nuestro clima y la verdad es que no vale la pena lamentarse, sino buscar soluciones efectivas.

Y es que nadie quiere el polvo en su mesa, ni en los adornos, ni en ningún otro lado y aunque sabemos que una buena solución es la aspiradora, no todos tenemos los recursos para tener una.

Las gamuzas (esas telas que se sienten aterciopeladas y flexibles) son un valiosísimo instrumento para eliminar el polvo, ya que lo atrapan y no lo dispersan o lo cambian de lugar, como hacen los trapos comunes.

Aunque muchos tenemos las famosas escobitas de pelo plástico para despolvar, la mala noticia es que estas quitan el polvo y lo dejan regado en el ambiente, lo que provoca que este se pose en otros objetos y se quede en la casa.

Para las persianas y otras superficies que se limpien bien con las manos, muchos usan un calcetín viejo que resulta cómodo, eficaz y rápido.

De seguro tienes de esos rodillos prácticos para quitar pelos de la ropa, pues estos son ideales para las superficies que estén recubiertas con tela, como muchas de las pantallas de las lámparas.

A veces creemos que las paredes no tienen polvo, y nada más errado, aunque no se note mucho basta pasar las manos para ver el resultado. Para limpiarlo, podemos hacerlo en seco y las mencionadas gamuzas atrapapolvo, o podemos hacerlo en húmedo, con un trapo limpio para que este absorba todo el polvo.

Otros trucos

-Los pinceles de maquillaje, con las cerdas muy, muy finas, son perfectos para limpiar superficies delicadas y pequeñas correctamente.

-En las plantas se acumula el polvo y si no se limpian periódicamente, la función de purificar el aire que tienen las plantas, se verá afectada en cierto grado.