Santo Domingo.– Aunque la tormenta tropical Melissa ha perdido parte de su estructura, las autoridades meteorológicas advierten que continúa representando un peligro para el Caribe Central, especialmente por las lluvias intensas que podría generar en los próximos días.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó que el sistema se desplaza lentamente hacia el oeste y podría fortalecer su actividad antes del fin de semana.

Se mantiene una vigilancia de huracán para la península suroeste de Haití —desde la frontera con República Dominicana hasta Puerto Príncipe— y una vigilancia de tormenta tropical para Jamaica, lo que indica que estas condiciones podrían presentarse en las próximas 48 horas.

De acuerdo con los pronósticos, Melissa podría alcanzar categoría de huracán para el viernes, desplazándose hacia el noroeste y luego al norte, con trayectorias que la acercarían a Jamaica y al suroeste haitiano.

Se estiman acumulados de lluvia entre 125 y 250 milímetros en el sur de República Dominicana, Haití y el este de Jamaica, con mayores cantidades en zonas montañosas, lo que eleva el riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

El NHC también alertó sobre la posibilidad de marejadas y corrientes marinas peligrosas que podrían afectar las costas de La Española, Jamaica y el este de Cuba en las próximas 48 horas.

Las autoridades instan a la población a mantenerse informada a través de los boletines oficiales, ya que la trayectoria del fenómeno sigue siendo incierta.

El próximo informe completo del NHC será emitido a las 5:00 de la tarde (hora del Este).