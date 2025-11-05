Abinader anuncia más de RD$12 mil millones en ayudas y programas de recuperación tras la tormenta Melissa

Santo Domingo.— El presidente Luis Abinader anunció un plan de apoyo y reconstrucción valorado en más de RD$12,000 millones, destinado a mitigar los daños ocasionados por la tormenta Melissa y las posteriores lluvias que afectaron intensamente al país.

En una conferencia en el Palacio Nacional, el mandatario explicó que los recursos serán canalizados hacia ayudas directas, financiamiento blando y proyectos de rehabilitación en las zonas más golpeadas, especialmente aquellas que estuvieron bajo alerta roja.

“Estamos respondiendo con rapidez para que las familias y sectores productivos puedan levantarse. Estas ayudas no son reembolsables y están dirigidas a quienes más lo necesitan”, afirmó Abinader.

Apoyo a la producción y al pequeño comercio

El Banco Agrícola dispondrá de RD$2,000 millones para reactivar a los productores afectados, mientras que Promipyme otorgará RD$1,500 millones adicionales en créditos accesibles dirigidos a pequeños negocios y comerciantes que sufrieron pérdidas.

Reconstrucción vial y saneamiento

El mandatario informó que el Ministerio de Obras Públicas iniciará este viernes un extenso programa de asfaltado y recuperación de caminos vecinales, con una inversión inicial superior a RD$9,000 millones, que será reforzada con RD$1,600 millones extra para atender las áreas más deterioradas.

Además, se aprobó financiamiento especial para los ayuntamientos y una aceleración del saneamiento de cañadas, coordinado por la CAASD y el INAPA, con el objetivo de prevenir futuras inundaciones.

Respuesta sanitaria y educativa

Los ministerios de Salud y Educación trabajan en medidas de vigilancia para evitar brotes de enfermedades tras el fenómeno y en una reprogramación académica para compensar los días sin docencia.

Pronóstico climático

La directora de Onamet, Gloria Ceballos, informó que el país se encuentra en transición hacia la temporada frontal, por lo que se mantendrán lluvias aisladas en los próximos días, incluyendo la llegada de una vaguada prefrontal a partir del lunes.

“El presidente Abinader ha estado presente antes, durante y después del evento. Está gestionando con responsabilidad”, destacó el vocero al iniciar la rueda de prensa.

Recuperación en marcha

Con este paquete de medidas, el Gobierno busca reactivar la economía local, apoyar a las familias damnificadas y asegurar que los planes de desarrollo pausen lo menos posible tras el paso de la tormenta Melissa.